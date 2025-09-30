США пора готовиться к войне: Пит Хегсет запретил военным носить бороды (видео)

Глава Пентагона заявил, что военные, которых не устраивает его поход к вооруженным силам, должны "поступить достойно" и уйти в отставку. Также чиновник заявил, что не хочет, чтобы его сын служил в боевых частях с женщинами, "которые не соответствуют физическим стандартам".

Министр войны США Пит Хегсет выступил в Куантико на базе морской пехоты в штате Вирджиния, США, и сделал несколько важных заявлений. Например, сообщил, что Соединенным штатам нужно готовиться к войне, сообщает Associated Press.

Пит Хегсет и Дональд Трамп выступили перед военными в Куантико

Хегсет сообщил, что миссия департамента — "ведение войны". И эпоха Министерства обороны закончилась, так как "подготовка к победе" является целью.

"Если наши враги по глупости решат бросить нам вызов, они будут раздавлены насилием, точностью и свирепостью военного министерства", — сказал он.

Глава Пентагона добавил, что США должны без промедлений укреплять свой военный потенциал и наращивать численность войск, так как стране необходимо быть готовой к войне ради "защиты мира".

"Единственной миссией восстановленного Министерства войны является война — ведение боевых действий, подготовка к войне и подготовка к победе, неустанная и бескомпромиссная", — заявил Хегсет.

Также Хегсет заявил, что Пентагон добавит для некоторых подразделений полевые испытания, напоминающие экспертную оценку физической подготовки в армии или тест на боевую готовность в Корпусе морской пехоты. Хегсет также отметил, что каждый военнослужащий объединенных сил будет обязан соответствовать требованиям по росту и весу.

"Честно говоря, утомительно смотреть на боевые порядки, да и вообще на любые формирования, и видеть толстых солдат", — сказал он.

Хегсет, как и прежде, заявил, что не допустит роста волос на лице.

"Больше никаких бород, длинных волос и поверхностного самовыражения. У нас не армия нордических язычников", — сказал министр войны.

В своем выступлении Хегсет в основном сосредоточился на своих собственных давно используемых тезисах, рисующих картину вооруженных сил, ослабленных так называемой политикой "пробуждения".

"Глупые и безрассудные политики заставили военных сосредоточиться на неправильных вещах", — заявил Хегсет в своей речи, в которой также говорил о "воинской этике" и "мире через силу".

Министр обороны анонсировал ряд директив, которые, по его словам, помогут избавиться от того, что он называет "проснувшимся мусором" в вооруженных силах США.

"Я не хочу, чтобы мой сын служил рядом с солдатами, которые не в форме, или в боевых частях с женщинами, которые не соответствуют физическим стандартам боевых родов войск, как мужчины. Эта работа — вопрос жизни и смерти. Стандарты должны быть соблюдены", — сказал он.

Перед военными также выступал Дональд Трамп, который заявил, что "опасные города США" могут стать "учебными полигонами" для войск.

Журналисты отметили, что высшее военное командование в зале сохраняло молчание во время речи Пита Хегсета.

Напомним, министр обороны (или уже войны) США Пит Хегсет экстренно созвал сотни генералов и адмиралов на базу морской пехоты в Вирджинии еще пять дней назад. И не сообщал, о чем будет говорить.

