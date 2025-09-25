Паника в Пентагоне: министр обороны США созвал сотни генералов без объяснений, — WP

Министр обороны США Пит Хегсет экстренно созвал сотни генералов и адмиралов на базу морской пехоты в Вирджинии, не объяснив причин и не предоставив повестку дня встречи, и это вызвало волну беспокойства среди высшего военного руководства. На встречу должны прибыть почти все старшие командиры, включая офицеров, которые сейчас находятся в отдаленных гарнизонах и зонах конфликтов.

По данным Washington Post, приказ касается почти всех старших командиров вооруженных сил США, включая генералов и адмиралов бригадного уровня и выше. На базу Квантико должны прибыть около 800 офицеров из разных уголков мира, включая Европу, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион. Причины созыва остаются неизвестными, что вызвало путаницу и беспокойство среди военных.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что министр обороны США Пит Хегсет планирует выступить перед старшими офицерами уже в начале следующей недели, однако, не предоставил никаких дополнительных деталей относительно темы или повестки дня встречи, что оставляет многих военных в неопределенности. По словам нескольких высокопоставленных офицеров, в число тех, кто должен присутствовать на этом созыве, входят даже командиры, которые сейчас находятся в отдаленных гарнизонах или зонах конфликтов, и, как они отмечают, такое требование вызвало у них значительный стресс и раздражение, ведь они не понимают, что именно от них ожидается.

Военные характеризуют эту ситуацию как "нетипичную" и "тревожную", и не без оснований. Один из офицеров отметил, что вызывать генералов и адмиралов со всех уголков мира, при этом не объясняя причин и не сообщая повестку дня, не только необычно, но и создает определенный хаос и беспокойство среди руководящего состава. Другие военные, в свою очередь, выражают серьезные опасения относительно безопасности и эффективности такой практики, подчеркивая, что она отличается от привычных процедур в Пентагоне.

Также в публикации отмечают, что приказ Хегсета произошел на фоне масштабных кадровых перестановок и организационных изменений в Пентагоне, которые происходят уже несколько месяцев. В частности, министр обороны ранее объявил о сокращении числа генералов и адмиралов примерно на 20%, а также без объяснений уволил нескольких высокопоставленных руководителей, что, по оценке экспертов, создало дополнительную напряженность в высшем командовании. Кроме того, Хэгсет инициировал ребрендинг Министерства обороны, а в администрации готовится новая стратегия национальной обороны, в которой приоритетом планируется сделать внутреннюю безопасность, что, как отмечают аналитики, является своеобразным поворотом после нескольких лет, когда основное внимание уделялось угрозам со стороны Китая.

В частности, в прошлом месяце Хегсет уволил ряд ключевых военных руководителей, среди которых директор разведки Пентагона Джеффри Круз, начальник военно-морского резерва Нэнси Лакор и контр-адмирал Милтон Сэндс. Ранее под сокращение попали председатель Объединенного комитета начальников штабов, командующий военно-морскими операциями, комендант береговой охраны и заместитель начальника штаба ВВС. Значительная часть этих увольнений пришлась на женщин среди высших офицеров.

