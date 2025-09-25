Паніка у Пентагоні: міністр оборони США скликав сотні генералів без пояснень, — WP

Міністр оборони США Піт Хегсет екстрено скликав сотні генералів і адміралів на базу морської піхоти у Вірджинії, не пояснивши причин і не надавши порядку денного зустрічі, і це викликало хвилю занепокоєння серед вищого військового керівництва. На зустріч повинні прибути майже всі старші командири, включно з офіцерами, які зараз перебувають у віддалених гарнізонах і зонах конфліктів.

За даними Washington Post, наказ стосується майже всіх старших командирів збройних сил США, включно з генералами та адміралами бригадного рівня і вище. На базу Квантіко мають прибути близько 800 офіцерів з різних куточків світу, включно з Європою, Близьким Сходом та Азійсько-Тихоокеанським регіоном. Причини скликання залишаються невідомими, що спричинило плутанину та занепокоєння серед військових.

Прес-секретар Пентагону Шон Парнелл підтвердив, що міністр оборони США Піт Хегсет планує виступити перед старшими офіцерами вже на початку наступного тижня, проте, не надав жодних додаткових деталей щодо теми або порядку денного зустрічі, що залишає багатьох військових у невизначеності. За словами кількох високопоставлених офіцерів, до числа тих, хто має бути присутнім на цьому скликанні, входять навіть командири, які зараз перебувають у віддалених гарнізонах або зонах конфліктів, і, як вони зазначають, така вимога викликала у них значний стрес і роздратування, адже вони не розуміють, що саме від них очікується.

Військові характеризують цю ситуацію як "нетипову" та "тривожну", і не без підстав. Один з офіцерів зауважив, що викликати генералів та адміралів з усіх куточків світу, при цьому не пояснюючи причин та не повідомляючи порядок денний, не лише незвично, а й створює певний хаос і занепокоєння серед керівного складу. Інші військові, своєю чергою, висловлюють серйозні побоювання щодо безпеки та ефективності такої практики, наголошуючи на тому, що вона відрізняється від звичних процедур у Пентагоні.

Також у публікації зазначають, що наказ Хегсета стався на тлі масштабних кадрових перестановок і організаційних змін у Пентагоні, які відбуваються вже кілька місяців. Зокрема, міністр оборони раніше оголосив про скорочення числа генералів і адміралів приблизно на 20%, а також без пояснень звільнив кількох високопоставлених керівників, що, за оцінкою експертів, створило додаткову напруженість у вищому командуванні. Крім того, Хегсет ініціював ребрендинг Міністерства оборони, а в адміністрації готується нова стратегія національної оборони, у якій пріоритетом планується зробити внутрішню безпеку, що, як відзначають аналітики, є своєрідним поворотом після кількох років, коли основну увагу приділяли загрозам з боку Китаю.

Зокрема, минулого місяця Хегсет звільнив низку ключових військових керівників, серед яких директор розвідки Пентагону Джеффрі Круз, начальник військово-морського резерву Ненсі Лакор та контр-адмірал Мілтон Сендс. Раніше під скорочення потрапили голова Об’єднаного комітету начальників штабів, командувач військово-морськими операціями, комендант берегової охорони та заступник начальника штабу ВПС. Значна частина цих звільнень припала на жінок серед вищих офіцерів.

