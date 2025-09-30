США час готуватися до війни: Піт Гегсет заборонив військовим носити бороди (відео)

Глава Пентагону заявив, що військові, яких не влаштовує його похід до збройних сил, повинні "вчинити гідно" і піти у відставку. Також чиновник заявив, що не хоче, щоб його син служив у бойових частинах із жінками, "які не відповідають фізичним стандартам".

Related video

Міністр війни США Піт Хегсет виступив у Куантіко на базі морської піхоти в штаті Вірджинія, США, і зробив кілька важливих заяв. Наприклад, повідомив, що Сполученим штатам потрібно готуватися до війни, повідомляє Associated Press.

Піт Гегсет і Дональд Трамп виступили перед військовими в Куантіко

Гегсет повідомив, що місія департаменту — "ведення війни". І епоха Міністерства оборони закінчилася, оскільки "підготовка до перемоги" є метою.

"Якщо наші вороги по дурості вирішать кинути нам виклик, їх розчавить насильство, точність і лютість військового міністерства", — сказав він.

Глава Пентагону додав, що США мають без зволікань зміцнювати свій військовий потенціал і нарощувати чисельність військ, оскільки країні необхідно бути готовою до війни заради "захисту світу".

"Єдиною місією відновленого Міністерства війни є війна — ведення бойових дій, підготовка до війни і підготовка до перемоги, невпинна і безкомпромісна", — заявив Хегсет.

Також Гегсет заявив, що Пентагон додасть для деяких підрозділів польові випробування, що нагадують експертну оцінку фізичної підготовки в армії або тест на бойову готовність у Корпусі морської піхоти. Гегсет також зазначив, що кожен військовослужбовець об'єднаних сил буде зобов'язаний відповідати вимогам за зростом і вагою.

"Чесно кажучи, утомливо дивитися на бойові порядки, та й узагалі на будь-які формування, і бачити товстих солдатів", — сказав він.

Гегсет, як і раніше, заявив, що не допустить росту волосся на обличчі.

"Більше ніяких борід, довгого волосся і поверхневого самовираження. У нас не армія нордичних язичників", — сказав міністр війни.

У своєму виступі Гегсет в основному зосередився на своїх власних давно використовуваних тезах, що малюють картину збройних сил, ослаблених так званою політикою "пробудження".

"Дурні і нерозумні політики змусили військових зосередитися на неправильних речах", — заявив Гегсет у своїй промові, в якій також говорив про "військову етику" і "мир через силу".

Міністр оборони анонсував низку директив, які, за його словами, допоможуть позбутися того, що він називає "сміттям, що прокинулося" у збройних силах США.

"Я не хочу, щоб мій син служив поруч із солдатами, які не у формі, або в бойових частинах із жінками, які не відповідають фізичним стандартам бойових родів військ, як чоловіки. Ця робота — питання життя і смерті. Стандарти мають бути дотримані", — сказав він.

Перед військовими також виступав Дональд Трамп, який заявив, що "небезпечні міста США" можуть стати "навчальними полігонами" для військ.

Журналісти зазначили, що вище військове командування в залі зберігало мовчання під час промови Піта Хегсета.

Нагадаємо, міністр оборони (чи вже війни) США Піт Хегсет екстрено скликав сотні генералів і адміралів на базу морської піхоти у Вірджинії ще п'ять днів тому. І не повідомляв, про що говоритиме.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США хоче повернути собі базу Баграм в Афганістані, яку після виведення військ зайняли таліби.