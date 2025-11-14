Офіційно "Міністерство війни": Піт Гегсет особисто замінив таблички в Пентагоні (відео)

Голова Пентагону заявив, прикрутивши гвинти, що стартувала "нова ера Міністерства оборони, яка зосереджена на перемозі у війнах". Перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни обійдеться у 2 мільярди доларів.

Міністр оборони США Піт Гегсет особисто встановив у четвер біля входу в Пентагон нову бронзову табличку "Міністерство війни", знявши старі, які провисіли 70 років. Одну з нових меморіальних дощок встановлено біля парадного входу, який "дивиться" на річку Потомак, друга тепер висить біля входу, зверненого на Національну алею у Вашингтоні, де розташовані вертолітні майданчики Пентагону.

Піт Хегсет особисто пригвинтив табличку шурупами

"Ми хотіли замінити старі таблички, тому що хочемо, щоб кожен, хто входить у ці двері, знав: ми налаштовані вкрай серйозно з приводу зміни назви цієї організації", — сказав Гегсет.

На початку вересня президент Дональд Трамп підписав указ про зміну назви Міністерства оборони назад на Військове міністерство — назву, яку міністерство носило понад 150 років, із 1789 до 1947 року.

Відео дня

Будівництво Пентагону почалося 1941 року і було завершено 1943 року. Коли будівля відкрилася того ж року, в ній розміщувалося Військове міністерство. І на пам'ятному камені Пентагона, розташованому біля входу, вигравірувані слова "Військове міністерство" та імена Франкліна Д. Рузвельта. Рузвельта, який обіймав на той час посаду президента, і Генрі Л. Стімсона, який обіймав посаду військового міністра з 1940 по 1945 рік.

"Ми цінуємо все, що представляло Міністерство оборони. Але це нова ера Міністерства оборони, яка зосереджена на перемозі у війнах... і на тому, щоб ми точно знали, в чому полягає завдання, і щоб війська були спрямовані туди для досягнення успіху та перемоги", — повідомив Гегсет, заявивши, що нова назва відсилає до заснування США.

"Ми відновлюємо міністерство до епохи Генрі Нокса, Джорджа Вашингтона і заснування нашої країни — щоб битися і перемагати у війнах нашої країни, якщо буде потрібно. І, звісно ж, головна мета — запобігти війнам... встановити мир" — повідомив Гегсет, загвинчуючи шурупи.

Пентагон отримав нову назву Фото: Instagram Pete Hegseth

При цьому журналісти зазначають, що перейменування Міністерства оборони США обійдеться у 2 мільярди доларів. Зміна назви, яку має схвалити Конгрес, потребуватиме заміни тисяч знаків, плакатів, бланків і значків, а також будь-яких інших предметів на військових об'єктах США в усьому світі, на яких зазначено назву Міністерства оборони.

За словами чотирьох старших співробітників Конгресу і одного з людей, поінформованих про потенційні витрати, тільки нові бланки і вивіски для департаменту можуть обійтися приблизно в 1 мільярд доларів.

За словами чотирьох старших співробітників Конгресу, однією з основних статей витрат на зміну назви стане переписування цифрового коду для всіх внутрішніх і зовнішніх вебсайтів міністерства, а також іншого комп'ютерного програмного забезпечення в секретних і несекретних системах.

Уряд може ухвалити рішення не вносити всі зміни в брендинг Міністерства оборони, що може знизити вартість.

Нагадаємо, раніше Піт Гегсет повідомив про початок військової операції проти Венесуели, яка отримала назву "Південний спис".

А до цього Гегсет повідомив, що США час готуватися до війни і заборонив військовим носити бороди.