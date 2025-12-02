Віткофф та Кушнер після перемовин з Путіним зустрінуться з Зеленським, — Axios

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер проводять зустріч з російським президентом Володимиром Путіним у Кремлі. Вони розраховують переконати Путіна підтримати оновлений мирний план, який було дороблено в координації української та американської делегації.

Перед цим Володимир Путін заявляв, що план Трампа може стати основою для переговорів, хоча й визнавав, що він не готовий відходити від принципових вимог. Про це йдеться в новому матеріалі видання Axios.

Ця зустріч стала першою особистою зустріччю Віткоффа з Путіним після саміту президентів США та РФ на Алясці у серпні 2025-го року.

За підсумками цих перемовин Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають зустрітися з Володимиром Зеленським в одній з країн Європи, щоб проінформувати українського президента про перебіг перемовин.

Поки Кушнер і Віткофф готувалися до зустрічі з Путіним у Москві, Зеленський зустрівся зі своєю переговорною командою в Дубліні. Український президент сказав, що вони обговорили питання, "які не можна обговорити по телефону", додає Axios.

Заява Зеленського

Володимир Зеленський під час візиту до Ірландії підтвердив, що обговорював новий мирний план, який було погоджено на зустрічах українсько-американських делегацій спочатку в Женеві, а потім і у Флориді. Він повідомив, що тепер мирний план тепер складається з 20-ти пунктів.

У той же час деякі з пунктів мирного плану ще потрібно доопрацювати. Зокрема, йдеться про:

питання передачі українських територій;

питання заморожених активів РФ;

питання гарантій безпеки для України.

Також глава держави зазначив, що українська сторона чекає на "сигнали" від американських партнерів за підсумками перемовин Віткоффа та Кушнера з Путіним. Серед варіантів, до яких Зеленський готовий, він називає можливість зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, що Володимир Путін зустрічається зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером сьогодні у Кремлі. Очікується, що вони говоритимуть про російські вимоги, на які, ймовірно, погодилась Україна.

У той же час раніше видання The Atlantic повідомляло, що "мирний план Трампа" зайшов у глухий кут. І зараз зусилля Трампа більше нагадують маятник, який коливається між позиціями Росії та України, а іноді зупиняється посередині, щоб висловити розчарування всією ситуацією.