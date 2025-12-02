Новий мирний план має 20 пунктів: Зеленський розповів, коли може зустрітися з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українська делегація під час перемовин у Флориді доопрацювала мирний план, який було розроблено у Женеві. Сьогодні, 2 грудня, українська делегація ще раз зустрілася з командою переговорників Трампа.

Делегація США на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером вдень 2 грудня проводить зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним для обговорення завершення війни. Зеленський заявив, що на українсько-американських перемовинах вдалося доопрацювати мирний план. Про це Зеленський заявив під час пресконференції за підсумками свого візиту до Ірландії.

Зеленський зазначив, що мирний план тепер складається з 20-ти пунктів, які були напрацьовані в Женеві, і були допрацьовані у Флориді. У той же час деякі з пунктів мирного плану ще потрібно доопрацювати. Серед ключових пунктів:

питання територій;

питання заморожених активів РФ;

питання гарантій безпеки для України.

Президент повідомив, що за підсумками зустрічі американської делегації з Путіним Україна отримає відповідні сигнали щодо наступних кроків.

"Якщо сигнали спрацюють так, якщо це fair-play з нашими партнерами, то може ми зустрінемось з американською делегацією. На якому рівні — залежить від сигналів. Якщо сигнали будуть давати можливість і шанс прийняття глобальних рішень, буде рівень вище (зустріч з Трампом — ред.)", — заявив Зеленський.

Він наголосив, що щоденно гинуть українці. І через це потрібні реальні результати.

За словами президента, він готовий до зустрічі з Дональдом Трампом.

У той же час глава держави визнав, що простих рішень не буде.

"Важливо, щоб все це було справедливо і відкрито. Щоб не було ніякої гри за спиною України. Щоб нічого не було вирішено без України про нас, про наше майбутнє. Якщо ми говоримо про гарантії безпеки, то ми повинні чітко розуміти, що це буде і як це буде. Хоча б основні речі", — пояснив Зеленський.

У той же час він зазначив, що завершення війни було повноцінним, а не давало можливість росіянам прийти з новим вторгненням за деякий час.

Нагадаємо, що під час переговорів з американцями президент РФ Володимир Путіна та спецпредставник Білого дому, рієлтер Стів Віткофф говоритимуть про російські вимоги, на які, ймовірно, погодилась Україна.

При цьому голова МЗС Китаю прилетів до Москви одночасно з Віткоффом. Зокрема, Ван Ї вже встиг поспілкуватися із секретарем Радбезу РФ Сергієм Шойгу.