Новый мирный план имеет 20 пунктов: Зеленский рассказал, когда может встретиться с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинская делегация во время переговоров во Флориде доработала мирный план, который был разработан в Женеве. Сегодня, 2 декабря, украинская делегация еще раз встретилась с командой переговорщиков Трампа.

Делегация США во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером днем 2 декабря проводит встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения завершения войны. Зеленский заявил, что на украинско-американских переговорах удалось доработать мирный план. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции по итогам своего визита в Ирландию.

Зеленский отметил, что мирный план теперь состоит из 20-ти пунктов, которые были наработаны в Женеве, и были доработаны во Флориде. В то же время некоторые из пунктов мирного плана еще нужно доработать. Среди ключевых пунктов:

вопрос территорий;

вопрос замороженных активов РФ;

вопрос гарантий безопасности для Украины.

Президент сообщил, что по итогам встречи американской делегации с Путиным Украина получит соответствующие сигналы относительно следующих шагов.

"Если сигналы сработают так, если это fair-play с нашими партнерами, то может мы встретимся с американской делегацией. На каком уровне — зависит от сигналов. Если сигналы будут давать возможность и шанс принятия глобальных решений, будет уровень выше (встреча с Трампом — ред.)", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что ежедневно гибнут украинцы. И поэтому нужны реальные результаты.

По словам президента, он готов к встрече с Дональдом Трампом.

В то же время глава государства признал, что простых решений не будет.

"Важно, чтобы все это было справедливо и открыто. Чтобы не было никакой игры за спиной Украины. Чтобы ничего не было решено без Украины о нас, о нашем будущем. Если мы говорим о гарантиях безопасности, то мы должны четко понимать, что это будет и как это будет. Хотя бы основные вещи", — пояснил Зеленский.

В то же время он отметил, что завершение войны было полноценным, а не давало возможность россиянам прийти с новым вторжением через некоторое время.

Напомним, что во время переговоров с американцами президент РФ Владимир Путина и спецпредставитель Белого дома, риэлтер Стив Уиткофф будут говорить о российских требованиях, на которые, вероятно, согласилась Украина.

При этом глава МИД Китая прилетел в Москву одновременно с Уиткоффом. В частности, Ван И уже успел пообщаться с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.