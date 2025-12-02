Уиткофф и Кушнер после переговоров с Путиным встретятся с Зеленским, — Axios

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проводят встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле. Они рассчитывают убедить Путина поддержать обновленный мирный план, который был доработан в координации украинской и американской делегации.

Перед этим Владимир Путин заявлял, что план Трампа может стать основой для переговоров, хотя и признавал, что он не готов отходить от принципиальных требований. Об этом говорится в новом материале издания Axios.

Эта встреча стала первой личной встречей Уиткоффа с Путиным после саммита президентов США и РФ на Аляске в августе 2025-го года.

По итогам этих переговоров Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны встретиться с Владимиром Зеленским в одной из стран Европы, чтобы проинформировать украинского президента о ходе переговоров.

Пока Кушнер и Уиткофф готовились к встрече с Путиным в Москве, Зеленский встретился со своей переговорной командой в Дублине. Украинский президент сказал, что они обсудили вопросы, "которые нельзя обсудить по телефону", добавляет Axios.

Відео дня

Заявление Зеленского

Владимир Зеленский во время визита в Ирландию подтвердил, что обсуждал новый мирный план, который был согласован на встречах украинско-американских делегаций сначала в Женеве, а затем и во Флориде. Он сообщил, что теперь мирный план теперь состоит из 20-ти пунктов.

В то же время некоторые из пунктов мирного плана еще нужно доработать. В частности, речь идет о:

вопрос передачи украинских территорий;

вопрос замороженных активов РФ;

вопрос гарантий безопасности для Украины.

Также глава государства отметил, что украинская сторона ждет "сигналов" от американских партнеров по итогам переговоров Уиткоффа и Кушнера с Путиным. Среди вариантов, к которым Зеленский готов, он называет возможность встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что Владимир Путин встречается со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером сегодня в Кремле. Ожидается, что они будут говорить о российских требованиях, на которые, вероятно, согласилась Украина.

В то же время ранее издание The Atlantic сообщало, что "мирный план Трампа" зашел в тупик. И сейчас усилия Трампа больше напоминают маятник, который колеблется между позициями России и Украины, а иногда останавливается посередине, чтобы выразить разочарование всей ситуацией.