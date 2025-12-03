"Відведення військ — це злочин": майор Кухарчук заявив, що Україна може "зникнути" (відео)

Заступник командира 3 армійського корпусу майор Дмитро Кухарчук розкритикував запропонований Вашингтоном мирний план. Він наголосив, що в разі відведення військ ЗСУ віддадуть ворогу нові рубежі для наступу, а підтримки від західних партнерів після відновлення війни чекати не слід.

"Те, що відбувається сьогодні на світовій арені, на моє велике переконання, це фарс", — заявив офіцер у відеозверненні, яке з’явилось на YouTube 1 грудня.

Він наголосив, що мирний план з 28 пунктів, який "чомусь вже апріорі всі охрестили базисом" та основою для переговорів, потребує "деякого вдосконалення".

"Це, на моє велике переконання, великий злочин. передусім, тому що він стосується відведення українських військ. А відведення українських військ з українських територій при будь-яких сценаріях — це злочин", — підкреслив "Сліп".

Він зазначив, що не бачить жодних причин, чому б ЗС РФ не продовжити наступ з нових рубежів, якщо з Донецької області вийдуть українські сили. Окрім того, він не помітив готовності від західних партнерів надавати "серйозну підтримку" в такому випадку. Кухарчук нагадав, що цього не відбулося післяБудапештського меморандуму з гарантіями для України, і, як він переконаний, не відбудеться нині.

"Реальність дуже важка. Важка реальність говорить про те, що ми з вами маємо в першу чергу виборювати своє право на життя, існування і своє право на побудову української національної держави", — визнав він.

Майор підтвердив, що потрібно завжди прагнути до миру, але назвав дипломатію "прерогативою політиків", а війну — військових. Він повідомив, що нині середнє співвідношення втрат по всій лінії боєзіткнення становить 1 до 8, тобто на одного загиблого українця приходиться до восьми бійців ЗС РФ. Окрім того, в Україні "набагато швидше і набагато невпинніше" розвиваються технології, щоправда, розробки оперативно краде ворог.

"Будь-яка переговорна позиція має включати в себе те, що жоден метр української землі не має бути зданий ворогу, оскільки потім це стане новими вихідними рубежами для ворога, для продовження завоювання України", — запевнив заступник командира.

Він наголосив, що хоче миру, і говорить про це без іронії. Він прагне часу з родиною, травневих свят, шашликів та риболовлі, хоча не вміє рибалити, але готовий навчитися. Також Кухарчук хоче літати й подорожувати світом.

"Я цього дуже сильно хочу. Але нації і держави виборюються у боротьбі. Нації і держави, які не готові боротися за своє існування, просто зникають", — зазначив він.

Офіцер додав, що майбутнє України залежить від кожного. Він додатково акцентував увагу на тому, що відведення військ — це злочин.

Нагадаємо, у Politico з посиланням на дипломатів-представників країн повідомили про три "червоні лінії" НАТО, які мають бути відображені у мирній угоді. Серед них — вступ України до альянсу.

Колишній народний депутат Вадим Денисенко заявив, що Вашингтон дещо змінив стратегію у мирному процесі. Він попередив, що без "зовнішніх грошей" Україна перетвориться на Зімбабве.