ВСУ держат север Покровска и не допускают окружения: как планируют оборону, — Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел совещание по ситуации в Покровско-Мирноградской агломерации. Командующий сообщил, что Украина контролирует северные улицы Покровска, но не уточнил, что происходит в Мирнограде. Какие шаги для обороны Покровского направления озвучил Сырский? Какие топофицеры ознакомились с планом и будут его выполнять?

На совещании, посвященном Покровску и Мирнограду, присутствовал командующий СБС Роберт Бровди, командир 9 корпуса Александр Тарнавский, командир 1 корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко, свидетельствуют фото, опубликованные в заметке главнокомандующего Сирского на странице Facebook. Выяснилось, что основное внимание на этом направлении будут уделять поддержанию логистики, согласованной работе подразделений и своевременной замене частей, которые проводят штурмовые действия, а также борьбе с дронами и артиллерией ВС РФ.

Заявление Сирского о событиях в Покровске появилось днем 4 декабря. Главнокомандующий сообщил о контроле над частью населенного пункта и о двух главных задачах для корпусов, бригад, батальонов — не допущение накопления российских штурмовиков и блокирование попыток обойти украинские позиции. При этом основное внимание для командиров — это сохранение жизни бойцов, отмечается в заметке.

Відео дня

"Непосредственно в городах наши воины продолжают удерживать определенные районы. В то время, когда оккупанты не учитывают потери живой силы, украинские командиры имеют четкое понимание важности сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава", — говорится в заявлении командующего.

Бои под Покровском — Сырский о текущей ситуации по состоянию на 4 декабря Фото: Скриншот

В заметке не детализируется ситуация в Мирнограде и не ясно, планируют ли выводить бойцов из серой зоны, которая закрывает "карман" к югу от населенного пункта.

Бои под Покровском — детали

Отметим, 3 декабря на портале немецкого медиа Bild появилась публикация, в которой военный обозреватель Юлиан Рёпке написал о том, что Украина отошла от Покровска. На карте боевых действий Рьопке обозначил участки на севере, в которых еще находятся бойцы ВСУ, но заявил, что город вроде бы потерян.

Бои под Покровском — карта Репке по состоянию на 2 декабря Фото: Bild

Кроме того, медиа пообщалось с украинским военным, который находится в районе Мирнограда: имя не указывается. Боец рассказал, что почти вся логистика страдает от ударов дронов ВС РФ и на позиции почти невозможно привести оружие и продукты и вывезти раненых. По его словам, под угрозой находится около 1 тыс. украинских военных, которых, по его мнению, следовало бы забрать с позиций. Командование отреагировало на публикацию: заверили, что Покровск не потерян.

Напоминаем, 4 декабря в интервью "Украинской правде" начальник Штурмовых войск Валентин Манько рассказал, как происходит оборона Гуляйполя и как действовали бойцы 102 бригады ТрО, которые там находились три года подряд.