ЗСУ тримають північ Покровська і не допускають оточення: як планують оборону, — Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду щодо ситуації у Покровсько-Мирноградській агломерації. Командувач повідомив, що Україна контролює північні вулиці Покровська, але не уточнив, що відбувається у Мирнограді. Які кроки для оборони Покровського напрямку озвучив Сирський? Які топофіцери ознайомились з планом та будуть його виконувати?

На нараді, присвяченій Покровську і Мирнограду, був присутній командувач СБС Роберт Бровді, командир 9 корпусу Олександр Тарнавський, командир 1 корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко, свідчать фото, опубліковані у дописі головнокомандувача Сирського на сторінці Facebook. З'ясувалось, що основну увагу на цьому напрямку приділятимуть утриманню логістики, узгодженій роботі підрозділів та вчасній заміні частин, які проводять штурмові дії, а також боротьбі з дронами та артилерією ЗС РФ.

Заява Сирського про події у Покровську з'явилась вдень 4 грудня. Головнокомандувач повідомив про контроль над частиною населеного пункту і про два головні завдання для корпусів, бригад, батальйонів — не допущення накопичення російських штурмовиків та блокування спроб обійти українські позиції. Водночас основна увага для командирів — це збереження життя бійців, наголошується у дописі.

Відео дня

"Безпосередньо в містах наші воїни продовжують утримувати визначені райони. У той час, коли окупанти не зважають на втрати живої сили, українські командири мають чітке розуміння важливості збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу", — ідеться у заяві командувача.

Бої під Покровськом — Сирський про поточну ситуацію станом на 4 грудня Фото: Скриншот

У дописі не деталізується ситуація у Мирнограді і не ясно, чи планують виводити бійців із сірої зони, яка закриває "кишеню" на південь від населеного пункту.

Бої під Покровськом — деталі

Зазначимо, 3 грудня на порталі німецького медіа Bild з'явилась публікація, у якій військовий оглядач Юліан Рьопке написав про те, що Україна відійшла від Покровська. На карті бойових дій Рьопке позначив ділянки на півночі, у яких ще перебувають бійці ЗСУ, але заявив, що місто начебто втрачене.

Бої під Покровськом — карта Рьопке станом на 2 грудня Фото: Bild

Крім того, медіа поспілкувалось з українським військовим, який перебуває у районі Мирнограда: ім'я не вказується. Боєць розповів, що майже вся логістика потерпає від ударів дронів ЗС РФ і на позиції майже неможливо привести зброю й продукти й вивезти поранених. З його слів, під загрозою перебуває приблизно 1 тис. українських військових, яких, на якого думку, варто було б забрати з позицій. Командування відреагувало на публікацію: запевнили, що Покровськ не втрачений.

Нагадуємо, 4 грудня в інтерв'ю "Українській правді" начальник Штурмових військ Валентин Манько розповів, як відбувається оборона Гуляйполя та як діяли бійці 102 бригади ТрО, які там перебували три роки поспіль.