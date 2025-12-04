Під Гуляйполем ЗС РФ знайшли "прогалини в обороні": що розповів Манько про критичну ділянку (карта)

Ситуація під Гуляйполем погіршувалась поступово, оскільки Збройні сили Російської Федерації тривалий час шукали слабку ланку в обороні і протисли позиції під Успенівкою та Рівнопіллям, пояснив начальник Штурмових військ, полковник Валентин Манько. Після того, як відійшов третій батальйон 102 бригади Тероборони, на їхні позиції зайшли українські штурмовики, але все ж довелось дещо відійти через продовження наступу росіян. Що сьогодні відбувається на Гуляйпіллі?

Російські підрозділи, протиснувши бійців ЗСУ на північний схід від Гуляйполя, і спробували зайти в селище, кидаючи вперед по 20-40 солдатів, бронетехніку або невеликі групи, сказав Манько в інтерв'ю "Українській правді". З його слів, командування ЗС РФ намагається "закидати м'ясом". Тим часом українці намагаються повернути фронт назад, але кількість військових в України менша, ніж у росіян.

Манько розповів, що на Гуляйпільському напрямку росіянам не вдавалось пробратись в тили ЗСУ, натомість вони скористались слабким місцем в обороні. Також він заперечив інформацію про оточення, яку поширювали у соцмережах та аналітики. З його слів, це робили заради "лайків", а якщо про це говорили солдати, то лише ті, які хотіли піти в СЗЧ. На сьогодні росіяни почали використовувати погану погоду, інфільтруючись в українські позиції.

"Росіяни не припиняють спроби зайти в Гуляйполе. Просто закидають м'ясом. Взяти Гуляйполе – важка історія. Треба техніку використовувати, і вони пробували на ній заходити. Але з 8–10–12 одиниць їхньої техніки кілька поверталися назад, а решту ми знищували", — розповів полковник.

Військовий пояснив ситуацію зі 102 бригадою, яка три роки тримала оборону під Гуляйполем.

"Противник завжди малими групами промацує фронт і вибирає декілька напрямків, де є прогалини в обороні. Третій батальйон, який не витримав натиску, знявся з цього напрямку. З тилу до нас ніхто не заходив. Оточення в них також не було – росіяни лізли в лоб", — наголосив він.

Бої в Гуляйполі — деталі

На карті аналітиків проєкту DeepState останні зміни під Гуляйполем позначені 1-2 грудня. ЗС РФ змогли просунутись за на 1 км на північний схід від селища. Перед цим, 25-26 листопада, червона зона залила Зелений Гай, Веселе, Високе (Червоне). 15 листопада почалось просування противника біля Малинівки, 6-8 жовтня росіяни підійшли до Полтавки та Успенівки.

Бої в Гуляйполі - ситуація станом на 2 грудня, карта DeepState Фото: DeepState

У звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 4 грудня вказано, що на Гуляйпільському напрямку ЗС РФ атакували 12 разів, а найбільше, 45, — під Покровськом.

Зазначимо, у листопаді Фокус писав про ситуацію біля Гуляйполя, про яку розповіли родичі 102 бригади ТрО. У розмові з "Громадським" з'ясувалось, що підрозділи цієї бригади перебувають у районі Зеленого Гаю і мають серйозні проблеми з логістикою. Тоді ж аналітики DeepState зауважили, що на даному відтинку були випадки "дружнього вогню" через проблеми з управлінням та відступом одного з підрозділів.

Нагадуємо, 28 листопада воєнна кореспондентка написала на Facebook, що ЗС РФ вже начебто дістались до околиць Гуляйполя.