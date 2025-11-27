ЗС РФ окупували село під Гуляйполем: що пішло не так у Запорізькій області, — DeepState (карта)

На Гуляйпільському напрямку ЗС РФ окупувало село Зелений Гай та ще ближче підійшли до Гуляйполя, повідомили аналітики. Протягом тижня ситуація на цьому відрізку стабільно погіршувалась, але її зуміло стабілізувати оперативне командування "Південь" Сил оборони України. Що сталось поруч з Гуляйполем, що місто ледь не втратили.

У листопаді 2025 року ЗС РФ могли повністю окупувати Гуляйполе, написали аналітики проєкту DeepState у Telegram-каналі. Через інфільтрацію противника на позиціях українських підрозділів подекуди запанував хаос, оскільки було не ясно, де перебувають свої, а де вороги. Інколи бували випадки дружнього вогню, один підрозділ втратив керування, дві роти ухвалили самовільне рішення відходити. Втім, на ділянку перекинули штурмові підрозділи, покращували командування, і ситуацію вдалось стабілізувати, ідеться у дописі.

Вдень 27 листопада проєкт DeepState показав просування ЗС РФ на схід від Гуляйполя. Червона зона просунулась на 1,5 км далі за село Зелений Гай. Крім того, росіяни дещо посунули лінію боїв поруч із селом Високе (раніше — Червоне). У наступному дописі аналітики пояснили, на яких ділянках стались прориви ЗС РФ, які були наслідки та які саме дії ОК "Південь" та 225 ОШП ЗСУ покращили ситуацію.

Відео дня

Бої під Гуляйполем — ситуація станом на 27 листопада, DeepState Фото: DeepState

Бої під Гуляйполем — деталі

DeepState описав, як ледь не втратили Гуляйполе.

8 листопада стало відомо про прорив ЗС РФ біля Полтавки та Успенівки. Ситуацію спробували стабілізувати, відправили штурмові підрозділи ЗСУ на південь від Новоуспенівського. Тим часом позиції продовжували тримати бійці 102 бригади. У якийсь момент росіяни протиснули сусідні позиції, на фланзі та в тилу 102 бригад. Водночас один батальйон втратив керування і бійці діяли на власний розсуд. Один з наслідків цієї ситуації — дві роти солдатів почали самостійно відходити із Зеленого Гаю та Високого (схід від Гуляйполя). Зокрема, через хаос та відхід зафіксували випадки дружнього вогню. Також тут стались трагічні події з п'ятьма бійцями ЗСУ, а раніше — з чотирма пілотами БпЛА: справу повинні розслідувати правоохоронні органи та військовий омбудсмен. Тим часом на погіршення ситуації відреагувало командування ОК "Південь" та бійці 225 окремого штурмового полку. За оцінками аналітиків DeepState, оборону укріпили і Гуляйполе не втрачено.

"Станом на зараз завдяки вдалій взаємодії командування ОК "Південь", 225 ОШП та решти підрозділів, вдається стабілізувати ситуацію — майже повністю зник хаос в бойових порядках, ворог суттєво загальмував в напрямку самого Гуляйполя, а також виставлено нову лінію оборони", — підсумовується у дописі.

Що каже командування про події під Гуляйполем

25 листопада начальник штурмових підрозділів Валентин Манько розповів на Facebook, що під Гуляйполем працюють українські штурмовики, які пригальмували просування ЗС РФ. Тим часом у ранковому звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 27 листопада нарахували 22 атаки ЗС РФ: росіяни штурмували села навколо Гуляйполя та саме Гуляйполе.

Зазначимо, Фокус писав про загрозливу ситуацію на Гуляйпільському напрямку. Зокрема, у жовтні французький OSINTер попереджав про небезпеку просування РФ по адміністративній межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Один з можливих напрямків атак росіян передбачав, що вони підійдуть з тилу, з півночі, до фортифікацій біля Гуляйполя.

Нагадуємо, 27 листопада офіцер ЗСУ розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку і про те, що жодна зі сторін поки не має там переваги.