Путін поспішив з "анонсом перемоги": у Куп'янську патова ситуація для ЗС РФ, — офіцер

Президент РФ Володимир Путін та начальник ворожого Генерального штабу Валерій Герасимов заявили про оточення Куп'янська. Однак, як розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, окупанти зарано відчули успіх, і тепер їм "не весело».

"Російські анонси про перемогу виявилися, до речі, передчасними", — заявив майор в ефірі телемарафону 27 листопада.

Він повідомив, що на початку місяця ЗС РФ проводили активні наступальні дії, в результаті яких розпочали бої у центрі міста і розраховували прорватися на південь.

"Їм здавалося, що карта "пішла". Їм здавалося, що уже майже місто взяте. Вони про це почали рапортувати спершу вустами Герасимова, а потім вустами Путіна. Але ситуація дуже швидко змінилася не на їхню користь", — підкреслив Трегубов.

Він зазначив, що Силам оборони вдалося відрізати ворога від постачання. Паралельно з тим російські підрозділи, які зайшли у місто, заблокували у північних його районах.

Така ситуація триває досі, і кількість росіян у Куп'янську повільно зменшується. Речник уточнив, що повільно, бо ЗСУ бережуть людей і не штурмують місто, коли там у підвалах сидять люди і в небі літають російські дрони. Дітися окупантам нікуди, а поповнення до них вже не підходить, оскільки знищується ще на підступах.

ЗС РФ намагаються активно діяти навколо Куп'янська, намагаючись обійти українські сили. Зокрема, ворог пробує тиснути з півдня, півночі і навіть заходу.

"Але станом на зараз ситуація для них достатньо таки патова. І це дуже іронічно, бо уже виступив Володимир Путін, вже була офіційна заява, що там оточення якісь там десятків українських батальйонів. Але, тим не менш, підтвердити це нічим не можливо. Виглядає це все смішніше з кожним днем", — розповів речник.

Він додав, що попри міські бої та можливість зміни ситуації станом на зараз росіянам у Куп’янську "не просто і не весело".

Нагадаємо, аналітики ISW оцінили темп дій ЗС РФ на фронті й заявили, що швидке захоплення всієї Донецької області залишається малоймовірним. Сили оборони ефективно стримують наступ ворога і проводять результативні контратаки.

