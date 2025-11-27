В Україні збили російський безпілотник "Гранат-4": що про нього відомо (відео)

Воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади (10-ї ОГШБр) Збройних сил України перехопили ворожий розвідувальний дрон «Гранат-4».

Кадри знищення російського БПЛА "Гранат-4" опублікував український блогер та волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

Перехоплення дрона "Гранат-4"

За його словами, дрон "Гранат-4" призначений для наведення ствольної та реактивної артилерії. Його дальність польоту становить близько 100 км.

Судячи з відео, ворожий БПЛА-розвідник вдалося збити за допомогою дрона-перехоплювача від українського виробника "Дикі Шершні". Про це свідчить також той факт, що компанія поділилася кадрами перехоплення БПЛА "Гранат-4" у власному Telegram-каналі.

Що відомо про "Гранат-4"

Дрон "Гранат-4" виготовляється на підприємстві "Ижмаш — Беспилотные системы". Серед його можливостей — ведення військової розвідки, спостереження, пошук станцій стільникового зв'язку та пошуково-рятувальні операції.

Безпілотний комплекс "Гранат-4" перевозиться на спеціально обладнаних вантажівках КамАЗ, включає два БПЛА та засоби для керування. Росіяни оснащують безпілотники електрооптичними та інфрачервоними камерами, а також обладнанням для аерозйомки та радіоелектронної боротьби. Бійці ТРО вперше збили такий дрон ще восени 2022 року.

Характеристики дрона "Гранат-4":

довжина — 2,6 м;

розмах крил — 3,2 м;

вага — 30 кг;

максимальна швидкість польоту — 140 км/год;

час польоту — до 6 год;

час розгортання — 15 хв;

робоча температура — від -30 до +40 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, Сили оборони України знищили за допомогою дрона-перехоплювача російський ударний безпілотник "Италмас".

Фокус також повідомляв, що над Сумами помітили новий "Шахед 107", який має менші габарити та нижчу вартість, ніж стандартна модель.