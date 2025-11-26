Боротьба з БПЛА вийде на інший рівень: лазерна зброя нового покоління вже на підході

Американська компанія KULR Technology оголосила про розробку акумуляторної системи наступного покоління на 400 В, призначеної для живлення лазерної зброї проти дронів.

Інженерам KULR Technology знадобилося всього п'ять тижнів, щоб розробити прототип акумулятора. Виробництво системи заплановано на 2026 рік, ідеться у пресрелізі компанії.

Повідомляється, що новий акумулятор здатний витримувати складні умови експлуатації та повністю відповідає вимогам лазерної зброї наступного покоління. KULR також оптимізувала процес розробки, мінімізувавши цикли проєктування без шкоди стандартам безпеки та якості.

"Використовуючи власні виробничі потужності на нашому заводі у Вебстері, штат Техас, ми прискорили розробку і втілили цю програму в життя з винятковою швидкістю і точністю", — сказав Пітер Г'юз, віце-президент з інженерії KULR Technology Group.

Згідно з пресрелізом, KULR використовувала власні електричні та теплові симуляції на основі моделей, власний процес вибору елементів і архітектуру проєктування з урахуванням безпеки для розробки конструкції акумулятора наступного покоління для лазерної системи Counter-UAS.

Важливо

Згідно з прогнозами, ринок зброї спрямованої енергії (DEW) буде швидко зростати протягом наступного десятиліття, збільшившись з приблизно 7,9 мільярда доларів до 39,9 мільярда доларів за цей період (17,6% CAGR).

"Збройні сили в усьому світі віддають пріоритет технологіям високоенергетичних лазерів, потужного мікрохвильового випромінювання і пучка частинок для боротьби з новими повітряними і наземними загрозами з більшою точністю і мінімальними побічними збитками", — зазначили в компанії.

Нагадаємо, компанії Rheinmetall і MBDA завершили річний цикл випробувань спільно розробленого лазерного комплексу протиповітряної оборони в морських умовах.

Фокус також повідомляв, що Японія досягла значного прогресу в розробці мобільного лазерного озброєння для боротьби з дронами, чим викликала критику з боку Китаю.