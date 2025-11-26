Борьба с БПЛА выйдет на другой уровень: лазерное оружие нового поколения уже на подходе

Американская компания KULR Technology объявила о разработке аккумуляторной системы следующего поколения на 400 В, предназначенной для питания лазерного оружия против дронов.

Инженерам KULR Technology понадобилось всего пять недель, чтобы разработать прототип аккумулятора. Производство системы запланировано на 2026 год, говорится в пресс-релизе компании.

Сообщается, что новый аккумулятор способен выдерживать сложные условия эксплуатации и полностью соответствует требованиям лазерного оружия следующего поколения. KULR также оптимизировала процесс разработки, минимизировав циклы проектирования без ущерба стандартам безопасности и качества.

"Используя собственные производственные мощности на нашем заводе в Вебстере, штат Техас, мы ускорили разработку и воплотили эту программу в жизнь с исключительной скоростью и точностью", — сказал Питер Хьюз, вице-президент по инженерии KULR Technology Group.

Відео дня

Согласно пресс-релизу, KULR использовала собственные электрические и тепловые симуляции на основе моделей, собственный процесс выбора элементов и архитектуру проектирования с учетом безопасности для разработки конструкции аккумулятора следующего поколения для лазерной системы Counter-UAS.

Важно

Уничтожает более 20 БПЛА в минуту: представлен самый дешевый в мире боевой лазер (фото)

Согласно прогнозам, рынок оружия направленной энергии (DEW) будет быстро расти в течение следующего десятилетия, увеличившись с примерно 7,9 миллиарда долларов до 39,9 миллиарда долларов за этот период (17,6% CAGR).

"Вооруженные силы во всем мире отдают приоритет технологиям высокоэнергетических лазеров, мощного микроволнового излучения и пучка частиц для борьбы с новыми воздушными и наземными угрозами с большей точностью и минимальными побочными убытками", — отметили в компании.

Напомним, компании Rheinmetall и MBDA завершили годовой цикл испытаний совместно разработанного лазерного комплекса противовоздушной обороны в морских условиях.

Фокус также сообщал, что Япония достигла значительного прогресса в разработке мобильного лазерного вооружения для борьбы с дронами, чем вызвала критику со стороны Китая.