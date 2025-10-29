"Сжигает" дроны в воздухе: Германия успешно испытала новейший боевой лазер

Компании Rheinmetall и MBDA завершили годовой цикл испытаний совместно разработанного лазерного комплекса противовоздушной обороны в морских условиях.

Испытания лазерного оружия на фрегате Sachseb включали отслеживание целей, а также более 100 боевых стрельб. Технология продемонстрировала высокую скорость реакции и точность в борьбе с дронами, заявили в Rheinmetall.

После завершения мероприятия лазер был демонтирован с борта фрегата Sachseb и передан Лазерному центру компетенции в Техническом центре оружия и боеприпасов (WTD 91) в Меппени для дальнейших испытаний. Ожидается, что ВМС Германии вооружатся лазерной установкой уже в 2029 году.

Как отмечает Rheinmetall, благодаря своей способности точно и эффективно нейтрализовать дроны и другие малые, быстродвижущиеся цели, лазер решит одну из ключевых проблем современных войн. В будущем систему также можно модернизировать и использовать против сверхзвуковых управляемых ракет и артиллерийских снарядов.

Сотрудничество MBDA и Rheinmetall в разработке лазерного оружия началось в 2019 году. Команда MBDA отвечает за обнаружение и отслеживание целей, консоль управления и подключение демонстратора лазерного оружия к системе командования и управления.

В свою очередь Rheinmetall взяла на себя систему наведения, направление луча и контейнер демонстратора, а также механическую и электрическую интеграцию демонстратора на палубе фрегата SACHSEN. Кроме того, в зону ответственности компании входит высокоэнергетический лазерный источник, включая его периферийные устройства.

Напомним, ранее лазерную пушку от Rheinmetall и MBDA испытали против БПЛА, гидроциклов, квадроциклов, военных автомобилей и минометов.

Фокус также сообщал, что американские компании Laser Photonics и Fonon Technologies провели испытания установки Laser Shield Anti-Drone (LSAD).