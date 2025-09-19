Лазерный луч сжигает дрон за секунду: в США испытали новую систему защиты от БПЛА

Американские компании Laser Photonics и Fonon Technologies анонсировали успешное испытание установки Laser Shield Anti-Drone (LSAD) для борьбы с беспилотниками. В ходе полевых тестов система обнаружила и нейтрализовала реальный дрон.

Этот прецедент демонстрирует, что лазерное оружие нового поколения уже достигает практических результатов в симулированном воздушном бое, сообщает Stock Titan.

Как прошел тест и что дальше

В ходе испытаний на короткой дистанции система LSAD смогла навестись на активный беспилотник и с помощью лазерного луча вывести его из строя. Успешная нейтрализация реальной цели в полевых условиях доказывает жизнеспособность технологии.

"Мы перешагнули критический порог… наша система успешно нейтрализовала живой вражеский дрон. Это больше не теория", — подчеркнул вице-президент Fonon Technologies Брайан Ли.

Теперь компании готовятся к следующему более сложному этапу — испытаниям на увеличенной дальности, которые пройдут на сертифицированном полигоне. Параллельно ведутся переговоры с крупными оборонными подрядчиками о возможной интеграции "Лазерного щита" в существующие военные платформы.

На каком этапе находится разработка

LSAD — это все еще прототип, а не серийное оружие, готовое к бою. Успешный тест — это важная веха, но до коммерческого развертывания и принятия на вооружение еще предстоит пройти несколько этапов:

Завершить испытания на большой дальности.

Доказать масштабируемость системы для разных угроз.

Обеспечить бесшовную интеграцию с существующими военными системами.

Тем не менее разработка уже получила серьезную поддержку. Проект стал финалистом престижного конкурса Critical Technology Challenge на саммите Defense TechConnect, что означает потенциальное финансирование от высшего военного руководства США. Кроме того, технология полностью соответствует новым приоритетам национальной безопасности США, включая программу Министерства внутренней безопасности по закупке систем борьбы с БПЛА на $100 миллионов.

