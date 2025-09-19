Лазерний промінь спалює дрон за секунду: у США випробували нову систему захисту від БПЛА

Американські компанії Laser Photonics і Fonon Technologies анонсували успішне випробування установки Laser Shield Anti-Drone (LSAD) для боротьби з безпілотниками. Під час польових тестів система виявила і нейтралізувала реальний дрон.

Цей прецедент демонструє, що лазерна зброя нового покоління вже досягає практичних результатів у симульованому повітряному бою, повідомляє Stock Titan.

Як пройшов тест і що далі

Під час випробувань на короткій дистанції система LSAD змогла навестися на активний безпілотник і за допомогою лазерного променя вивести його з ладу. Успішна нейтралізація реальної цілі в польових умовах доводить життєздатність технології.

"Ми переступили критичний поріг... наша система успішно нейтралізувала живий ворожий дрон. Це більше не теорія", — наголосив віце-президент Fonon Technologies Браян Лі.

Тепер компанії готуються до наступного складнішого етапу — випробувань на збільшеній дальності, які пройдуть на сертифікованому полігоні. Паралельно ведуться переговори з великими оборонними підрядниками про можливу інтеграцію "Лазерного щита" в наявні військові платформи.

На якому етапі перебуває розробка

LSAD — це все ще прототип, а не серійна зброя, готова до бою. Успішний тест — це важлива віха, але до комерційного розгортання і прийняття на озброєння ще належить пройти кілька етапів:

Завершити випробування на великій дальності.

Довести масштабованість системи для різних загроз.

Забезпечити безшовну інтеграцію з наявними військовими системами.

Проте розробка вже отримала серйозну підтримку. Проект став фіналістом престижного конкурсу Critical Technology Challenge на саміті Defense TechConnect, що означає потенційне фінансування від вищого військового керівництва США. Крім того, технологія повністю відповідає новим пріоритетам національної безпеки США, включно з програмою Міністерства внутрішньої безпеки із закупівлі систем боротьби з БПЛА на $100 мільйонів.

Раніше Фокус повідомляв, що лазерний комплекс Iron Beam вперше надійде в армію Ізраїлю. Спільно з компанією Rafael доопрацювали лазерну систему високої потужності Iron Beam ("Залізний промінь"), який найближчим часом надійде у війська.