Лазерный комплекс Iron Beam впервые поступит в армию Израиля: "Шахеды" сгорают за секунды (видео)

Израиль совместно с компанией Rafael доработали лазерную систему высокой мощности Iron Beam ("Железный луч"), который в ближайшее время поступит в войска. Министерство обороны показало кадры работы новой системы противовоздушной обороны, которая сбивает иранские дроны "Шахед" и другие опасные цели.

Военные заводы наладили серийное производство лазерных комплексов ПВО Iron Beam, сообщило Минобороны Израиля на странице Facebook. Армия обороны ЦАХАЛ вскоре получит установки, которые доказали эффективность в уничтожении воздушных целей различных типов. Ориентировочные сроки поступления — до конца 2025 года.

Лазерное оружие — кадры работы комплекса Iron Beam

Сообщение Минобороны Израиля появилось в сети 17 сентября. Объясняется, что ведомство вместе с Воздушными силами и компанией Rafael проверило работу Iron Beam. После серии испытаний убедились, что установка эффективно работает и способна сбить различные цели. На видео, обнародованном израильтянами, видим примеры эффективной отработки лазерного оружия. Среди прочего, в кадр попали иранские дроны "Шахед", которые поджигались на неуказанной высоте. Кроме того, луч сбивал с курса минометные снаряды, ракеты и даже самолеты, свидетельствует видео израильтян.

"Система доказала свою эффективность против различных угроз и осуществила успешный перехват ракет, огнестрельного оружия и БпЛА. Первые системы будут зафиксированы в ЦАХАЛ до конца года", — сообщило Минобороны.

Ведомство уточнило, что к разработке причастна компания Elbit Systems, которая занимается изготовлением боевых лазеров. Также указано, что новейшая система получит собственное имя — "Ор Эйтан": в честь бойца Эйтана Остера из подразделения "Эгоз" ЦАХАЛ, погибшего в боях на юге Ливана.

Лазерное оружие — возможности Iron Beam

Компания Rafael подтвердила завершение работ над Iron Beam. В соцсети X появились кадры работы лазерной установки: как комплекс разворачивают посреди пустыни и как он сбивает воздушные цели. Указывается, что Iron Beam 450 сбивает объекты с "непревзойденной скоростью, точностью и почти нулевой стоимостью удара на одну атаку".

"Iron Beam 450 обеспечивает расширенную дальность, быстрое время реагирования и масштабируемость на суше, море и в воздухе", — говорится в сообщении компании.

На портале "Милитарный" уточнили, что стоимость сделки на поставку лазерного комплекса ПВО и ПРО, заключенной в 2024 году, — 200 млн долл. Выяснилось, что главное преимущество новейшей системы — низкая стоимость сбивания цели. Для сравнения, цена перехватчика Tamir ЗРК Iron Dome — 60 тыс. долл., а цена выстрела Iron Beam — несколько долларов.

Отметим, Фокус писал об особенностях лазерного оружия Iron Beam, которое вскоре получит ЦАХАЛ. В 2023 году на портале The Sun рассказали, что установка может сбивать цели на высоте 7 км и защитит инфраструктурные объекты, жилые кварталы, предприятия и тому подобное.

Напоминаем, в августе 2025 года аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак перечислил различные методы борьбы с "Шахедами" и ракетами РФ, и, среди прочих, упомянул о лазерном оружии.