Лазерний комплекс Iron Beam вперше надійде в армію Ізраїлю: палить "Шахеди" за секунди (відео)

Ізраїль спільно з компанією Rafael допрацювали лазерну систему високої потужності Iron Beam ("Залізний промінь"), який найближчим часом надійде у військо. Міністерство оборони показало кадри роботи нової системи протиповітряної оборони, яка збиває іранські дрони "Шахед" та інші небезпечні цілі.

Військові заводи налагодили серійне виробництво лазерних комплексів ППО Iron Beam, повідомило Міноборони Ізраїлю на сторінці Facebook. Армія оборони ЦАХАЛ незабаром отримає установки, які довели ефективність у знищенні повітряних цілей різних типів. Орієнтовні терміни постання — до кінця 2025 року.

Лазерна зброя — кадри роботи комплексу Iron Beam

Допис Міноборони Ізраїлю з'явився у мережі 17 вересня. Пояснюється, що відомство разом з Повітряними силами та компанією Rafael перевірило роботу Iron Beam. Після серії випробувань переконались, що установка ефективно працює і здатна збити різні цілі. На відео, оприлюдненому ізраїльтянами, бачимо приклади ефективного відпрацювання лазерної зброї. Зокрема, у кадр потрапили іранські дрони "Шахед", які підпалювались на невказаній висоті. Крім того, промінь збивав з курсу мінометні снаряди, ракети й навіть літаки, свідчить відео ізраїльтян.

"Система довела свою ефективність проти різноманітних загроз та здійснила успішне перехоплення ракет, вогнепальної зброї та БпЛА. Перші системи будуть зафіксовані в ЦАХАЛ до кінця року", — повідомило Міноборони.

Відомство уточнило, що до розробки причетна компанія Elbit Systems, яка займається виготовленням бойових лазерів. Також вказано, що новітня система отримає власне ім'я — "Ор Ейтан": на честь бійця Ейтана Остера з підрозділу "Егоз" ЦАХАЛ, який загинув у боях на півдні Лівану.

Лазерна зброя — можливості Iron Beam

Компанія Rafael підтвердила завершення робіт над Iron Beam. У соцмережі X з'явились кадри роботи лазерної установки: як комплекс розгортають посеред пустелі і як він збиває повітряні цілі. Вказується, що Iron Beam 450 збиває об'єкти з "неперевершеною швидкістю, точністю та майже нульовою вартістю удару на одну атаку".

"Iron Beam 450 забезпечує розширену дальність, швидший час реагування та масштабованість на суші, морі та в повітрі", — ідеться у дописі компанії.

На порталі "Мілітарний" уточнили, що вартість угоди на постачання лазерного комплексу ППО та ПРО, укладеної у 2024 році, — 200 млн дол. З'ясувалось, що головна перевага новітньої системи — низька вартість збиття цілі. Для порівняння, ціна перехоплювача Tamir ЗРК Iron Dome — 60 тис. дол., а ціна пострілу Iron Beam — кілька доларів.

Зазначимо, Фокус писав про особливості лазерної зброї Iron Beam, яку незабаром отримає ЦАХАЛ. У 2023 році на порталі The Sun розповіли, що установка може збивати цілі на висоті 7 км і захистить інфраструктурні об'єкти, житлові квартали, підприємства тощо.

Нагадуємо, у серпні 2025 року аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак перелічив різні методи боротьби з "Шахедами" та ракетами РФ, і, зокрема, згадав про лазерну зброю.