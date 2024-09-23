В Германии намерены продавать новый боевой лазер: какие цели он сможет уничтожить

Лазерную пушку от Rheinmetall и MBDA Deutschland уже испытали против дронов, гидроциклов, квадроциклов, военных автомобилей и минометов.

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Немецкие оборонные компании Rheinmetall и MBDA Deutschland заключили соглашение о сотрудничестве в области лазерного оружия, предназначенного для установки на кораблях. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Rheinmetall.

Сообщается, что новое оружие откроет новые возможности, особенно касательно защиты кораблей от беспилотников. Компании ставят перед собой цель вывести на рынок совместный продукт в течение следующих пяти-шести лет.

Демонстрационный образец лазерного оружия от Rheinmetall и MBDA Germany был установлен на фрегате ВМС Германии 124 "Sachsen". С июня 2022 года по сентябрь 2023 года он выполнил более 100 тестовых выстрелов, показав "впечатляющие результаты".

"Обе компании убеждены, что их взаимодополняющие навыки в области лазерных оружейных технологий позволят им успешно разработать военную лазерную оружейную систему", — заявили в Rheinmetall.

Ранее издание European Defence Review также писало об успешном завершении тестирования демонстрационного образца лазерной пушки, которые проходили "во все более сложных сценариях в реалистичных условиях эксплуатации против разных типов цели". В частности, речь шла о всех этапах выявления и отслеживания высокоманевренных целей.

По информации портала, MBDA Deutschland отвечала за захват и отслеживание цели, пульт управления и интерфейс LWD с системой наведения. Так, для лазерной системы была разработана уникальная двухэтапная система отслеживания, которая позволяет устройству работать в разных погодных условиях и обеспечивает его малозаметность.

В свою очередь Rheinmetall отвечала за лазерный источник, включая его периферию, систему выравнивания, наведение луча и демонстрационный контейнер, а также механическую и электрическую интеграцию демонстратора на палубе фрегата Sachsen.

Среди целей, против которых испытали лазерную систему, упоминаются различные типы дронов, включая DJI Phantom, а также сложные гидроциклы, надувные лодки RHIB, квадроциклы, военные автомобили Wolf и минометы. В будущем перечень потенциальных целей планируют разширить.

Напомним, военно-морские силы США создают корабельные твердотельные лазеры (SSL) в рамках стратегии по укреплению возможностей самообороны кораблей. Как минимум 9 американских судов уже оснащены лазерными системами ODIN и HELIOS.

Также сообщалось, что французские технологические компании при поддержке Французского агентства оборонных инноваций впервые использовали лазер для связи между низкоорбитальным наноспутником Unseenlabs и коммерческой наземной станцией, предоставленной компанией Cailabs.