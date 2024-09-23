У Німеччині мають намір продавати новий бойовий лазер: які цілі він зможе знищити

Лазерну пушку від Rheinmetall і MBDA Deutschland вже випробували проти дронів, гідроциклів, квадроциклів, військових автомобілів і мінометів.

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Німецькі оборонні компанії Rheinmetall і MBDA Deutschland уклали угоду про співпрацю в галузі лазерної зброї, призначеної для встановлення на кораблях. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на офіційному сайті Rheinmetall.

Повідомляється, що нова зброя відкриє нові можливості, особливо щодо захисту кораблів від безпілотників. Компанії ставлять перед собою мету вивести на ринок спільний продукт протягом наступних п'яти–шести років.

Демонстраційний зразок лазерної зброї від Rheinmetall і MBDA Germany було встановлено на фрегаті ВМС Німеччини 124 "Sachsen". З червня 2022 року по вересень 2023 року він виконав понад 100 тестових пострілів, показавши "разючі результати".

"Обидві компанії переконані, що їхні взаємодоповнювальні навички в галузі лазерних збройових технологій дадуть їм змогу успішно розробити військову лазерну збройову систему", — заявили в Rheinmetall.

Раніше видання European Defence Review також писало про успішне завершення тестування демонстраційного зразка лазерної пушки, що відбувалися "у дедалі складніших сценаріях у реалістичних умовах експлуатації проти різних типів цілі". Зокрема, йшлося про всі етапи виявлення та відстеження високоманеврених цілей.

За інформацією порталу, MBDA Deutschland відповідала за захоплення і відстеження цілі, пульт управління та інтерфейс LWD із системою наведення. Так, для лазерної системи було розроблено унікальну двоетапну систему відстеження, яка дає змогу пристрою працювати в різних погодних умовах і забезпечує його малопомітність.

Зі свого боку Rheinmetall відповідала за лазерне джерело, включно з його периферією, системою вирівнювання, наведенням променя і демонстраційним контейнером, а також за механічну та електричну інтеграцію демонстратора на палубі фрегата Sachsen.

Серед цілей, проти яких випробували лазерну систему, згадуються різні типи дронів, включно з DJI Phantom, а також складні гідроцикли, надувні човни RHIB, квадроцикли, військові автомобілі Wolf і міномети. У майбутньому перелік потенційних цілей планують розширити.

Нагадаємо, військово-морські сили США створюють корабельні твердотільні лазери (SSL) у межах стратегії зі зміцнення можливостей самооборони кораблів. Щонайменше 9 американських суден уже оснащені лазерними системами ODIN і HELIOS.

Також повідомлялося, що французькі технологічні компанії за підтримки Французького агентства оборонних інновацій уперше використали лазер для зв'язку між низькоорбітальним наносупутником Unseenlabs і комерційною наземною станцією, наданою компанією Cailabs.