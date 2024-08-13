Проти БПЛА, кораблів і крилатих ракет: як США озброюють флот бойовими лазерами (відео)

Щонайменше 9 американських суден уже оснащені лазерними системами ODIN і HELIOS.

Related video

Військово-морські сили США створюють корабельні твердотільні лазери (SSL) у межах стратегії зі зміцнення можливостей самооборони кораблів. Про те, як просувається розробка, розповіли експерти порталу Army Recognition.

За даними видання, бюджетний запит ВМС США на 2025 фінансовий рік передбачає витрати на дослідження і розробки SSL. Ініціатива передбачає розвиток технології твердотільних лазерів (SSL-TM), розробку оптичного осліплювального інтердиктора (ODIN), розробку системи лазерної зброї ВМФ (HELIOS), а також програму протидії протиракетним силам із високою енергією (HELCAP).

За інформацією порталу, програма SSL-TM уже пройшла успішні випробування. Зокрема, було протестовано систему лазерної зброї, яка вивела з ладу БПЛА 2020 року. Вісім есмінців класу Arleigh Burke отримали системи ODIN для протидії розвідці та спостереженню, а HELIOS наразі експлуатують на судні USS Preble.

Важливо

На сторожі ядерних ракет: РФ раптово розсекретила деталі про лазерну зброю "Пересвет"

Як зазначають у статті, противники США, зокрема Китай, володіють великою кількістю безпілотників і протикорабельних ракет, включно з передовими моделями. Водночас американські системи оборони флоту залежать від ракет класу "земля-повітря" і систем ближнього бою. Серед їхніх мінусів — обмежений боєзапас і невигідне співвідношення витрат. Очікується, що SSL можуть вирішити ці проблеми, оскільки їх можна багаторазово використовувати, поки є електрика, а вартість одного пострілу набагато нижча (від 1 до 10 доларів).

Перший прототип SSL, здатний вражати надводні кораблі та безпілотники, був створений ще 2014 року. Відтоді ВПС США просунулися в цій галузі, розробивши та розгорнувши нові прототипи лазерів із поліпшеними можливостями. Очікується, що нові моделі зможуть захищати кораблі від таких загроз, як протикорабельні крилаті ракети.

ВПС США прискорюють розробку лазерної зброї

Нагадаємо, у березні минулого року повідомлялося, що ВМС США звернулися до 7 американських компаній із проханням розробити прототип твердотільної високоенергетичної лазерної зброї для надводних кораблів згідно з умовами контракту на суму $75 млн. Очікували, що прототипи лазерів матимуть вихідну потужність від 100 до 300 кіловатів, легке ефективне управління тепловим режимом, короткий час витримки, швидке перенацілювання і велику дальність дії.

Зі свого боку в Російській Федерації заявили, що комплекс лазерної зброї "Пересвет" може засліплювати супутникові системи розвідки на орбітах, прикриваючи в такий спосіб стратегічно важливі військові об'єкти. За словами росіян, у такий спосіб система зможе захистити їх від нападу США і НАТО.