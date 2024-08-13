Против БПЛА, кораблей и крылатых ракет: как США вооружают флот боевыми лазерами (видео)

Как минимум 9 американских судов уже оснащены лазерными системами ODIN и HELIOS.

Related video

Военно-морские силы США создают корабельные твердотельные лазеры (SSL) в рамках стратегии по укреплению возможностей самообороны кораблей. О том, как продвигается разработка, рассказали эксперты портала Army Recognition.

По данным издания, бюджетный запрос ВМС США на 2025 финансовый год предусматривает расходы на исследования и разработки SSL. Инициатива включает развитие технологии твердотельных лазеров (SSL-TM), разработку оптического ослепляющего интердиктора (ODIN), разработку системы лазерного оружия ВМФ (HELIOS), а также программу противодействия противоракетным силам с высокой энергией (HELCAP).

По информации портала, программа SSL-TM уже прошла успешные испытания. В частности, была протестирована система лазерного оружия, которая вывела из строя БПЛА в 2020 году. Восемь эсминцев класса Arleigh Burke получили системы ODIN для противодействия разведке и наблюдению, а HELIOS на данный момент эксплуатируется на судне USS Preble.

Важно

На страже ядерных ракет: РФ внезапно рассекретила детали о лазерном оружии "Пересвет"

Как отмечают в статье, противники США, в частности Китай, обладают большим количеством беспилотников и противокорабельных ракет, включая передовые модели. При этом американские системы обороны флота зависят от ракет класса "земля-воздух" и систем ближнего боя. Среди их минусов — ограниченный боезапас и невыгодное соотношения затрат. Ожидается, что SSL могут решить эти проблемы, так как их можно многократно использовать, пока есть электричество, а стоимость одного выстрела намного ниже (от 1 до 10 долларов).

Первый прототип SSL, способный поражать надводные корабли и беспилотники, был создан еще в 2014 году. С тех пор ВВС США продвинулись в этой области, разработав и развернув новые прототипы лазеров с улучшенными возможностями. Ожидается, что новые модели смогут защищать корабли от таких угроз, как противокорабельные крылатые ракеты.

ВВС США ускоряют разработку лазерного оружия

Напомним, в марте прошлого года сообщалось, что ВМС США обратились к 7 американским компаниям с просьбой разработать прототип твердотельного высокоэнергетического лазерного оружия для надводных кораблей в соответствии с условиями контракта на сумму $75 млн. Ожидалось, что прототипы лазеров будут иметь выходную мощность от 100 до 300 киловатт, легкое эффективное управление тепловым режимом, короткое время выдержки, быстрое перенацеливание и большую дальность действия.

В свою очередь в Российской Федерации заявили, что комплекс лазерного оружия "Пересвет" может ослеплять спутниковые системы разведки на орбитах, прикрывая таким образом стратегически важные военные объекты. По словам россиян, таким образом система сможет защитить их от нападения США и НАТО.