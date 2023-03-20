Прототип лазерного супер-оружия будет создан для боевые кораблей: что известно

Прототип лазерного оружия должен уметь поражать беспилотники разных типов, ракеты, реактивные, артиллерийские и минометные снаряды.

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ВМС США обратились к 7-ми американским компаниям, работающим в сфере электрооптики, с просьбой разработать прототип твердотельного высокоэнергетического лазерного оружия для надводных кораблей в соответствии с условиями контракта, сумма которого составит $75 млн, пишет militaryaerospace.com.

Согласно запросу, поступившему от Центра надводных боевых действий ВМС в Дальгрене (штат Вирджиния), компании должны будут изготовить и поставить прототипы твердотельных систем высокоэнергетического лазерного оружия (а также спецоборудование для поддержки их работы). Известно, что потенциальными разработчиками нового типа оружия могут стать:

LibertyWorks (принадлежит Rolls-Royce North American Technologies Inc.),

General Atomics,

подразделение Leidos Dynetics,

II-VI Aerospace & Defense,

Aculight, принадлежащая Lockheed Martin,

Nutronics, принадлежащая nLIGHT Inc.,

NUBURU Inc.

Каждая из компаний получит на старте небольшую сумму, а затем, по итогам, подпишет контракт. Разработчики разделят между собой $75 млн, в зависимости от контрактных заказов, которые будут поступать в следующие 5 лет.

Прототип корабельного лазерного оружия должен уметь обнаруживать и поражать такие цели, как беспилотники разных типов, ракеты, разведывательные системы, реактивные, артиллерийские и минометные снаряды. Его конструкция должна быть не только модульной, но и масштабируемой. Это необходимо для того чтобы снизить вес, уменьшить габариты и энергопотребление, чтобы впоследствии иметь возможность использовать оружие на платформах воздушного, наземного и морского базирования.

Ожидается, что прототипы лазерного оружия будут иметь выходную мощность от 100 до 300 киловатт, легкое эффективное управление тепловым режимом, короткое время выдержки, быстрое перенацеливание и большую дальность действия. Работы по его созданию должны быть завершены к марту 2028 года.

Ранее Фокус писал, что компания Kawasaki презентовала лазерную антидроновую систему.