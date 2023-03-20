Прототип лазерної суперзброї буде створено для бойових кораблів: що відомо

Прототип лазерної зброї має вміти вражати безпілотники різних типів, ракети, реактивні, артилерійські та мінометні снаряди.

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ВМС США звернулися до 7 американських компаній, що працюють у сфері електрооптики, з проханням розробити прототип твердотільної високоенергетичної лазерної зброї для надводних кораблів відповідно до умов контракту, сума якого складе $75 млн, пише militaryaerospace.com.

Відповідно до запиту, що надійшов від Центру надводних бойових дій ВМС у Дальгрені (штат Вірджинія), компанії повинні будуть виготовити та поставити прототипи твердотільних систем високоенергетичної лазерної зброї (а також спецобладнання для підтримки їхньої роботи). Відомо, що потенційними розробниками нового типу зброї можуть стати:

LibertyWorks (належить Rolls-Royce North American Technologies Inc.),

General Atomics,

підрозділ Leidos Dynetics,

II-VI Aerospace & Defense,

Aculight, що належить Lockheed Martin,

Nutronics, що належить nLIGHT Inc.,

NUBURU Inc.

Кожна з компаній отримає на старті невелику суму, а потім за підсумками підпише контракт. Розробники розділять між собою $75 млн, залежно від контрактних замовлень, які надходитимуть у наступні 5 років.

Прототип корабельної лазерної зброї повинен уміти виявляти та вражати такі цілі, як безпілотники різних типів, ракети, розвідувальні системи, реактивні, артилерійські та мінометні снаряди. Його конструкція повинна бути не тільки модульною, а й масштабованою. Це необхідно для того, щоб знизити вагу, зменшити габарити та енергоспоживання, щоб згодом мати можливість використовувати зброю на платформах повітряного, наземного та морського базування.

Очікується, що прототипи лазерної зброї матимуть вихідну потужність від 100 до 300 кіловат, легке ефективне керування тепловим режимом, короткий час витримки, швидке перенацілювання та велику дальність дії. Роботи щодо його створення мають бути завершені до березня 2028 року.

Раніше Фокус писав, що компанія Kawasaki презентувала лазерну антидронову систему.