Армии мира вкладываются в лазерные установки: почему они эффективнее классической ПВО

На фоне растущей угрозы беспилотников страны все активнее инвестируют в системы направленной энергии. Лазеры обещают стать дешевым и точным ответом на дроны, однако практика показывает: до универсального решения еще далеко.

С ростом числа атак беспилотников — от угроз блокирования аэропортов до атак средствами типа "Шахед" — западные государства активно ищут альтернативу дорогостоящим зенитным ракетам и порой неэффективным РЭБ. На первый план выходят лазеры и микроволновые комплексы, которые обещают "копеечную" стоимость перехвата. Об этом пишут аналитики Defense Express.

В материале говорится, что долгое время основным методом борьбы с воздушными угрозами оставались зенитные ракеты. Но на практике они оказались слишком дорогими для применения против малых целей и ограниченными объемами производства. Средства радиоэлектронной борьбы также теряют эффективность из-за развития систем связи и появления альтернативных методов управления, включая оптоволоконные каналы.

В результате начались поиски более дешевых и надежных способов противодействия беспилотникам. Пока одни страны изучают концепцию зенитных дронов, доказавших свою эффективность в Украине, другие усилили инвестиции в разработку оружия направленной энергии — прежде всего лазеров.

Лазерные установки: новое решение против БПЛА?

Работы над лазерными системами ведутся еще со времен Холодной войны, отмечают авторы публикации. К началу полномасштабного вторжения России в Украину уже существовали готовые прототипы, проходившие испытания. Среди известных разработок можно отметить британский комплекс Dragon Fire, который должен встать на вооружение в 2027 году, а также немецкие, французские и общеевропейские демонстраторы, проходящие тестирование.

Британская лазерная установка DragonFire Фото: Минобороны Великобритании

В США лазерное оружие рассматривается как решение для ближней защиты кораблей и как модуль для бронетранспортеров Stryker. Эти системы активно испытываются и в некоторых случаях уже имеют ограниченное боевое применение.

Собственные программы создания лазеров также ведут Япония, Индия, Турция, Южная Корея и Украина. Главным преимуществом технологии остается низкая стоимость поражения цели — один выстрел обходится в десятки или сотни раз дешевле зенитной ракеты.

Первым боевое применение лазеров продемонстрировал Израиль, заявивший, что в 2025 году ему удалось успешно отражать атаки беспилотников подобными системами. Там уже планируется разработка версии лазерного оружия для авиации.

Россия также утверждает, что применяет лазеры на фронте, однако речь, по имеющимся данным, идет о китайских изделиях, используемых под собственными названиями.

А вот КНР активно инвестирует в технологии направленной энергии, регулярно демонстрируя лазерные установки на военных парадах. Однако реальная эффективность таких систем было вопросом, но до недавнего времени. Так Саудовская Аравия пожаловалась на крайне низкую результативность китайских лазеров: для поражения одного дрона им требовалось до 15–30 минут непрерывного облучения. Причина — климатические особенности региона, далекие от лабораторных условий, при которых проводились испытания и демонстрации.

Китайская машина с лазерной установкой Silent Hunte Фото: topwar.ru

Этот пример ясно показывает, насколько эффективность лазерного оружия зависит от погодных факторов, плотности воздуха и пылевой среды. Кроме того, такие системы требуют мощных источников энергии и отличаются значительными габаритами, что повышает их уязвимость и ограничивает мобильность.

Таким образом, лазеры пока нельзя считать универсальным или всепогодным средством борьбы с БПЛА. В составе комплексной системы ПВО они способны выполнять вспомогательные функции, однако в одиночку остаются недостаточно надежной альтернативой традиционным методам.

"Почему же тогда все вкладываются? Помимо действительно веры в применение лазеров, также существует вариант, что благодаря инвестициям в это направление страны ожидают, что при появлении хорошего развития технологии у них будет база, чтобы быстро адаптировать новые возможности. Поэтому, скорее всего, дальше мы будем видеть только расширение работы над оружием направленной энергии", — подытожили эксперты.

Напомним, Израиль совместно с компанией Rafael доработали лазерную систему высокой мощности Iron Beam. В минобороні страні заявили, что оружие доказало эффективность в уничтожении воздушных целей различных типов, поэтому идет в серию.