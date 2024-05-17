В армии США не впечатлены БТР Stryker с лазерной установкой на борту

Военные испытывают установку на Ближнем Востоке с февраля 2024 года. Военные не слишком довольны эксплуатацией M-SHORAD.

Related video

В начале 2024 года армия США отправила на Ближний Восток четыре прототипа бронетранспортеров Styker с 50-киловаттными лазерными установками. Об этом сообщает Breaking Defense.

По словам руководителя армейского отдела закупок Дага Буша, первые отзывы поступают не слишком положительные.

"Мы выясняем, в чем заключаются проблемы с направленной энергией на разных уровнях мощности. Этот [50-киловаттный] уровень мощности оказывается сложным для использования в транспортном средстве, которое должно постоянно передвигаться — теплоотдача, количество электроники, износ транспортного средства в тактической среде по сравнению с фиксированной площадкой", — пояснил Буш.

Речь идет о проекте DE M-SHORAD, который должен стать комплексом ПВО ближнего радиуса действия. Его интегрировали на базу БТР Stryker для уничтожения различных угроз от минометных мин до ракет или БПЛА. Всего было изготовлено четыре прототипа, все из которых были отправлены на Ближний Восток в феврале под управлением Центрального командования США.

Установки отправляли туда для экспериментов в живой среде с различными погодными условиями и пылевыми бурями, которые могут влиять на частицы света и ухудшать его качество.

"У вас может быть 50-киловаттный лазер, [но] на расстоянии 10 километров сможете ли вы сконцентрировать хотя бы четыре киловатта в квадратном сантиметре, потому что ... это то, что вам нужно, чтобы прожечь четверть дюймовую стальную пластину?", — спрашивается заместитель начальника штаба армии генерал Джеймс Мингус.

Даг Буш резюмировал, что бойцы позже сами предоставят дополнительные детали по производству.

Напомним, армия США получила первую партию лазерных систем DE M-SHORAD мощностью в 50 киловатт.