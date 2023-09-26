Армия США получила первую партию лазерных систем ПВО DE M-SHORAD на 50 киловатт

4 прототипа поступили в 60-й артиллерийский полк ПВО американской армии. Стоимость сбития дешевого БПЛА за 2000 долларов будет еще ниже — несколько долларов или галлон дизтоплива.

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Американская армия получила четыре прототипа систем противовоздушной обороны малой дальности M-SHORAD. Об этом сообщает пресс-служба армии США.

4-й батальон 60-го артиллерийского полка ПВО в штате Оклахома получил на вооружение 4 пусковые установки лазерного оружия. M-SHORAD — это мобильное лазерное оружие мощностью 50 киловатт, которое можно установить на наземный транспорт. Невооруженным глазом действие лазерного луча невозможно заметить, но система нейтрализует воздушные угрозы.

Отмечается, что батальон проходил обучение на M-SHORAD с осени 2022 года. Будущие операторы тренировалась на машине M-SHORAD, которую модифицировали для воспроизведения лазерных систем. Военные отрабатывали различные сценарии, например, цепочку уничтожения целей с помощью виртуальной операционной системы. В реальных условиях испытания состоялись в марте 2023 года на полигоне Юма.

"Поставка прототипов DE M-SHORAD для 4-60-го ADAR является важной вехой в кампании по модернизации армии", — заявил руководитель проекта DE M-SHORAD полковник Стивен Гутьерре.

DE M-SHORAD Фото: U.S. Army

Он добавил, что высокоэнергетическое лазерное оружие изменит правила игры на современном поле боя и станет критически важным элементом обороны для бригадных или дивизионных маневров. Далее комплексы M-SHORAD будут испытываться в американской армии до 2024 года.

Одно из преимуществ лазерного оружия — стоимость применения. Выстрел стоит примерно как галлон дизтоплива (3,78 литра). Не нужно тратить ракеты для перехвата БПЛА за 2000 долларов.

"В системе DE не заканчиваются патроны. Если в баке есть топливо для подзарядки аккумуляторов, система готова к защите", — резюмирует Гутьерре.

Напомним, в октябре 2021 в Германии впервые отстрелялись по реальной цели комплексом ПВО M-SHORAD с ракетами Longbow Hellfire.

22 сентября в Германии завершили испытания лазерной пушки LWD на эсминце Военно-морских сил.