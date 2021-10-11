В Германии впервые отстрелялись по реальной цели новым комплексом ПВО M-Shorad (фото)

Комплекс построен на базе БТР Stryker, он имеет на вооружении четыре ракеты Stinger, две ракеты Longbow Hellfire и 30-мм пушку с пулеметом.

Американские военные из 5-го батальона 4-го зенитно-артиллерийского полка, который подчиняется командованию 10-й армии ВС США провели огневые испытания системы ПВО ближнего радиуса действия M-Shorad. Стрельбы проходили на полигоне в Шиптон-Казерне в Ансбахе, Германия. Об этом сообщает Army Recognition.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Противовоздушная система обороны построена на базе БТР Stryker A1 8х8, благодаря чему она достаточно маневрена и способна самостоятельно прибывать в назначенное место.

Фото: U.S. Army

Башня БТР оснащается:

установкой на 4 снаряда FIM-92 Stinger

двумя ракетами Longbow Hellfire, способные поражать наземные цели

пулеметом 7,62 мм M240

30-мм пушкой M230

Фото: U.S. Army

Сообщается, что американские военные стали первым строевым подразделением, которые испытали вооружение M-Shorad по реальным воздушным целям. Цель учений заключалась в демонстрации возможностей системы M-Shorad. В ходе стрельб велся огонь из пулемета калибром 7,62мм по наземным и воздушным целям. Также применялись зенитные ракеты Stinger.

Напомним, в Японии впервые со времен Второй мировой войны истребитель сел на палубу авианосца, до этого времени японские силы самообороны использовали только вертолеты.

Отметим, что украинские артиллеристы провели ночные стрельбы на одном из полигонов на Николаевщине.