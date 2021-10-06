В Японии впервые со времен Второй мировой истребитель сел на палубу авианосца (видео)

После ВМВ японские силы самообороны использовали на своих авианосцах только вертолеты. Теперь после модернизации они могут брать на борт и F-35B.

Истребитель американских ВВС F-35B впервые с 1945 года совершил взлет и посадку на палубу легкого авианосца Izumo Морских сил самообороны Японии. Об этом сообщается на странице сил самообороны Японии в Twitter.

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Сообщается, что это стало первым опытом запуска и приземления самолета с палубы японского корабля после завершения Второй мировой войны. Все это время японские силы самообороны использовали на кораблях только вертолеты.

Легкий авианосец Izumo специально модернизировали, чтобы он мог нести на борту не только вертолеты, но и самолеты. Так как у Японии еще нет своих F-35B, в испытаниях приняли участие истребители из корпуса морской пехоты США.

Izumo — это легкий авианосец с водоизмещением в 27 тысяч тон, которые предназначены для усиления противолодочной обороны при действиях в западной части Тихого океана. Способны нести до 28 вертолетов, в том числе 7 противолодочных и 2 поисково-спасательные.

[ + – ] Авианосец Izumo Фото: The Japan Times

После модернизации авианосец способен нести до 12 истребителей F-35B. В планах у Японии закупить 150 самолетов F-35, 42 из которых будут F-35B. Это модернизация, созданная для короткого взлета и вертикальной посадки.

Напомним, израильская армия получила партию истребителей F-35i.

Фокус сообщал, что США начали разворачивать эскадрилью F-35 на авиабазе в Великобритании. В планах у Штатов разместить 450 истребителей на авиабазах Европы.