Первая в Европе. США в Великобритании разворачивают эскадрилью F-35 (фото)

В планах у ВВС Соединенных штатов разместить 450 истребителей пятого поколения на авиабазах в Европе, в том числе и в Польше.

США разместят на 495-й тактической истребительной эскадрилии, входящую в состав 48-го истребительного авиполка ВВС, истребители F-35. Об этом сообщает Eastern Daily Press.

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В скором времени на авиабазу Лейкенхит (113 км от Лондона) королевских ВВС поступит 27 истребителей. До конца 2021 года истребители поступят на боевое дежурство. Также в планах у пентагона увеличивать количество F-35 на авиабазах в Европе.

[ + – ] F-35 Фото: U.S. Air Force

На базе Лейкехит количество F-35 должно достичь 48 истребителей. А к 2030 году в странах-членах НАТО должно быть 450 истребителей F-35. Планируется размещение истребителей в:

Великобритании на базах Мархам и Лейкенгит

Нидерландах на базах Вокель и Леуварден (2022 год)

Дании на базе Скридструп (в 2023 году)

Италии на базе Амендола и Геди (2022 год)

Норвегии на базах Эрлан и Эвенес (2022 год)

Бельгии на базе Флорен (2025 год) и Клейн-Брогель в 2027 году

Польши на авиабазе Ласк и Свидвин (2026 год)

Реализация проекта задерживается из-за проблем Lockheed Martin с производством истребителей 5 поколения. Сроки поставок самолетов в Британию сдвинулись почти на год из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 27 сентября израильская армия получила партию F-35i. Ранее в США впервые дозаправили F-35 в воздухе при помощи беспилотника Stingray.