Первая в Европе. США в Великобритании разворачивают эскадрилью F-35 (фото)
В планах у ВВС Соединенных штатов разместить 450 истребителей пятого поколения на авиабазах в Европе, в том числе и в Польше.
США разместят на 495-й тактической истребительной эскадрилии, входящую в состав 48-го истребительного авиполка ВВС, истребители F-35. Об этом сообщает Eastern Daily Press.
В скором времени на авиабазу Лейкенхит (113 км от Лондона) королевских ВВС поступит 27 истребителей. До конца 2021 года истребители поступят на боевое дежурство. Также в планах у пентагона увеличивать количество F-35 на авиабазах в Европе.
На базе Лейкехит количество F-35 должно достичь 48 истребителей. А к 2030 году в странах-членах НАТО должно быть 450 истребителей F-35. Планируется размещение истребителей в:
- Великобритании на базах Мархам и Лейкенгит
- Нидерландах на базах Вокель и Леуварден (2022 год)
- Дании на базе Скридструп (в 2023 году)
- Италии на базе Амендола и Геди (2022 год)
- Норвегии на базах Эрлан и Эвенес (2022 год)
- Бельгии на базе Флорен (2025 год) и Клейн-Брогель в 2027 году
- Польши на авиабазе Ласк и Свидвин (2026 год)
Реализация проекта задерживается из-за проблем Lockheed Martin с производством истребителей 5 поколения. Сроки поставок самолетов в Британию сдвинулись почти на год из-за пандемии коронавируса.
Напомним, 27 сентября израильская армия получила партию F-35i. Ранее в США впервые дозаправили F-35 в воздухе при помощи беспилотника Stingray.