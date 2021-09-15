Истребитель F-35 впервые дозаправили в воздухе с помощью беспилотника (фото)

Дозаправкой управлял оператор с наземной станции, сама операция проходила на высоте в 3 км.

В США беспилотный заправщик MQ-25 Stingray впервые провел дозаправку истребителя F-35C находясь в воздухе. Об этом сообщает Defense News.

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В ходе трехчасовой операции испытательные самолеты выполнили полет из аэропорта Сент-Луиса. Дозаправка проходила на высоте 3 км и на дистанции в 225 узлов. Управлял беспилотным дозаправщиком оператор на наземной станции управления.

F-35C — версия истребителя, предназначенная для использования в составе авианосных ударных групп. Также и Stingray предназначен для использования в Военно-морских силах.

"После ввода в эксплуатацию MQ-25 будет заправлять каждую платформу с приемником, включая E-2. Непревзойденная способность дозаправки Stingray увеличит прогнозируемую мощность ВМФ и предоставит оперативную гибкость командирам авианосных ударных групп", — заявил менеджер программы ВМС капитан Чад Рид.

До этого MQ-25 уже дозаправлял E-2D Advanced Hawkeye (самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, — Фокус), который первоначально не был предназначен для приема топлива в воздухе. Такую возможность он получил в 2019 году.

[ + – ] Дозаправка E-2D Фото: Sikorsky-Boeing

После завершения третьего испытания дозаправки в воздухе дозаправщик претерпит ряд изменений, чтобы интегрировать систему обработки палубы в рамках подготовки к демонстрации на борту корабля этой зимой.

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