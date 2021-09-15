Винищувач F-35 вперше дозаправили в повітрі за допомогою безпілотника (фото)

Дозаправкою керував оператор із наземної станції, сама операція відбулася на висоті 3 км.

У США безпілотний заправник MQ-25 Stingray вперше провів дозаправку винищувача F-35C перебуваючи в повітрі. Про це повідомляє Defense News.

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В ході тригодинної операції випробувальні літаки виконали політ з аеропорту Сент-Луїса. Дозаправка відбувалася на висоті 3 км і на дистанції в 225 вузлів. Керував безпілотним дозаправником оператор на наземній станції управління.

F-35C — версія винищувача, призначена для використання в складі авіаносних ударних груп. Також і Stingray призначений для використання в Військово-морських силах.

"Після введення в експлуатацію MQ-25 заправлятиме кожну платформу з приймачем, включаючи E-2. Неперевершена здатність дозаправки Stingray збільшить прогнозовану потужність ВМФ і надасть оперативну гнучкість командирам авіаносних ударних груп", — заявив менеджер програми ВМС капітан Чад Рід.

До цього MQ-25 вже дозаправляв E-2D Advanced Hawkeye (літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління, — Фокус), який спочатку не був призначений для прийому палива в повітрі. Таку можливість він отримав у 2019 році.

[ + – ] Дозаправка E-2D Фото: Sikorsky-Boeing

Після завершення третього випробування дозаправки в повітрі дозаправник зазнає низки змін, щоб інтегрувати систему обробки палуби в межах підготовки до демонстрації на борту корабля цієї зими.

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