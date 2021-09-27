Израильская армия получила партию истребителей F-35i (фото)

ВВС ЦАХАЛа получил уже 30 из 50 заказанных самолетов 5 поколения.

26 сентября на израильскую авиабазу прибыло 3 истребителя 5 поколения F-35i. Об этом сообщает Минобороны Израиля в Twitter.

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На вооружении Военно-воздушных сил ЦАХАЛа вместе с тремя пребывшими истребителями F-35i Lightning уже находится 30 бортов. Новые самолеты пройдут обслуживание, прежде чем будут готовы к оперативному использованию.

Фото: Israel Defense Forces and Nehemiya Gershuni-Aylho

Всего США должны поставить 50 истребителей последнего поколения F-35i.

F-35i — это модификация разработанная совместно с израильскими специалистами. В истребитель интегрировали средства радиоэлектронной борьбы, оснащение кабины и систему управления огнем израильского производства.

По информации информагенства Newsru.co.il, на данный момент в Израиле есть уже две эскадрильи боевых самолетов F-35i:

140 эскадрилья "Нешер а-Захав" (Золотой орел)

116 эскадрилья "Арайот а-Даром" (Львы Юга). Ныне в их распоряжении находится 2 F-35i, остальные самолеты должны поступить до 2024 года.

Напомним, истребитель F-35 впервые был дозаправлен в воздухе при помощи беспилотного заправщика.