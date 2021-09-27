Ізраїльська армія отримала партію винищувачів F-35i (фото)

ВПС ЦАХАЛу отримав вже 30 із 50 замовлених літаків 5 покоління.

26 вересня на ізраїльську авіабазу прибуло 3 винищувачі 5 покоління F-35i. Про це повідомляє Міноборони Ізраїлю в Twitter.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На озброєнні Військово-повітряних сил ЦАХАЛу разом із трьома стояла також винищувачами F-35i Lightning вже перебуває 30 бортів. Нові літаки пройдуть обслуговування, перш ніж будуть готові до оперативного використання.

Фото: Israel Defense Forces and Nehemiya Gershuni-Aylho

Всього США повинні поставити 50 винищувачів нового покоління F-35i.

F-35i — це модифікація, розроблена спільно з ізраїльськими фахівцями. У винищувач інтегрували засоби радіоелектронної боротьби, оснащення кабіни та систему управління вогнем ізраїльського виробництва.

За інформацією інформагентства Newsru.co.il, наразі в Ізраїлі є вже дві ескадрильї бойових літаків F-35i :

140 ескадрилья "Нешер а-Захав" (Золотий орел)

116 ескадрилья "Арайот а-Даром" (Леви Півдня). Нині в їхньому розпорядженні перебуває 2 F-35i, інші літаки повинні надійти до 2024 року.

Нагадаємо, винищувач F-35 вперше був дозаправлений у повітрі за допомогою безпілотного заправника.