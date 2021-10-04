Перша в Європі. США у Великобританії розгортають ескадрилью F-35 (фото)

У планах у ВПС Сполучених штатів розмістити 450 винищувачів п'ятого покоління на авіабазах у Європі, зокрема й у Польщі.

США розмістять на 495-й тактичній винищувальній ескадрильї, що входить до складу 48-го винищувального авіполку ВВС, винищувачі F-35. Про це повідомляє Eastern Daily Press.

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Незабаром на авіабазу Лейкенхіт (113 км від Лондона) королівських ВПС надійде 27 винищувачів. До кінця 2021 року винищувачі надійдуть на бойове чергування. Також у планах у пентагона збільшувати кількість F-35 на авіабазах у Європі.

[ + – ] F-35 Фото: U.S. Air Force

На базі Лейкехіт кількість F-35 має досягти 48 винищувачів. А до 2030 року в країнах-членах НАТО повинно бути 450 винищувачів F-35. Планується розміщення винищувачів у:

Великобританії на базах Мархам і Лейкенгіт;

Нідерландах на базах Вокель і Леуварден (2022 рік);

Данії на базі Скрідструп (в 2023 рік);

Італії на базі Амендола і Геді (2022 рік);

Норвегії на базах Ерлан та Евенес (2022 рік);

Бельгії на базі Флорен (2025 рік) і Клейн-Брогель у 2027 році;

Польщі на авіабазі Ласк і Свідвин (2026 рік).

Реалізація проєкту затримується через проблеми Lockheed Martin із виробництвом винищувачів 5 покоління. Терміни поставок літаків до Британії зрушили майже на рік через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, 27 вересня ізраїльська армія отримала партію F-35i. Раніше в США вперше дозаправили F-35 у повітрі за допомогою безпілотника Stingray.