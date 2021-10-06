У Японії вперше з часів Другої світової винищувач сів на палубу авіаносця (відео)

Після ДСВ японські сили самооборони використовували на своїх авіаносцях тільки вертольоти. Тепер після модернізації вони можуть брати на борт і F-35B.

Винищувач американських ВПС F-35B уперше з 1945 року здійснив зліт і посадку на палубу легкого авіаносця Izumo Морських сил самооборони Японії. Про це повідомляється на сторінці сил самооборони Японії у Twitter.

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Повідомляється, що це стало першим досвідом запуску та приземлення літака з палуби японського корабля після завершення Другої світової війни. Весь цей час японські сили самооборони використовували на кораблях тільки вертольоти.

Легкий авіаносець Izumo спеціально модернізували, щоб він міг нести на борту не тільки вертольоти, але й літаки. Оскільки в Японії ще немає своїх F-35B, у випробуваннях взяли участь винищувачі з корпусу морської піхоти США.

Izumo — це легкий авіаносець із водотоннажністю у 27 тисяч тонн, які призначені для посилення протичовнової оборони при діях у західній частині Тихого океану. Здатні нести до 28 вертольотів, у тому числі 7 протичовнових і 2 пошуково-рятувальних.

[ + – ] авіаносець Izumo Фото: The Japan Times

Після модернізації авіаносець здатний нести до 12 винищувачів F-35B. У планах у Японії закупити 150 літаків F-35, 42 з яких будуть F-35B. Це модернізація, створена для короткого зльоту та вертикальної посадки.

Нагадаємо, ізраїльська армія отримала партію винищувачів F-35i.

Фокус повідомляв, що США почали розгортати ескадрилью F-35 на авіабазі у Великобританії. У планах у Штатів розмістити 450 винищувачів на авіабазах Європи.