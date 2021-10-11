У Німеччині вперше відстрілялися по реальній цілі новим комплексом ППО M-Shorad (фото)

Комплекс побудований на базі БТР Stryker, він має на озброєнні чотири ракети Stinger, дві ракети Longbow Hellfire і 30-мм гармату з кулеметом.

Американські військові з 5-го батальйону 4-го зенітно-артилерійського полку, який підпорядковується командуванню 10-ї армії ЗС США, провели вогневі випробування системи ППО ближнього радіусу дії M-Shorad. Стрільби проходили на полігоні в Шиптон-Казерне в Ансбаху, Німеччина. Про це повідомляє Army Recognition.

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Протиповітряна система оборони побудована на базі БТР Stryker A1 8х8, завдяки чому вона досить маневрена та здатна самостійно прибувати в призначене місце.

Фото: U.S. Army

Вежа БТР оснащується:

установкою на 4 снаряди FIM-92 Stinger

двома ракетами Longbow Hellfire, здатними вражати наземні цілі

кулеметом 7,62 мм M240

30-мм гарматою M230

Фото: U.S. Army

Повідомляється, що американські військові стали першим стройовим підрозділом, які випробували озброєння M-Shorad по реальних повітряних цілях. Мета навчань полягала в демонстрації можливостей системи M-Shorad. У ході стрільб вели вогонь з кулемета калібром 7,62 мм по наземних і повітряних цілях. Також застосовували зенітні ракети Stinger.

Нагадаємо, у Японії вперше з часів Другої світової війни винищувач сів на палубу авіаносця, до цього часу японські сили самооборони використовували тільки вертольоти.

Зазначимо, що українські артилеристи провели нічні стрільби на одному з полігонів на Миколаївщині.