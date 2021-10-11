Завдання підвищеної складності: артилеристи провели нічні стрільби (фото)

За легендою навчань, розвідка виявила велике скупчення "ворога", здатне на прорив. Бійці отримали команду знищити його сили.

На одному з полігонів Миколаївської області були проведені контрольно-комплексні заняття протитанкової артилерійської батареї окремої мотопіхотної бригади. Про це повідомляє АрміяInform.

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За легендою навчань, українські артилеристи мали відбити наступ умовного ворога в темну пору доби. Для цього перед відкриттям вогню військові вистрілили освітлюють боєприпасами, щоб провести розрахунки розташування ворога, які необхідно знищити.

Фото: АрміяInform

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Розвідка передала інформацію, що у ворога є достатньо сил для прориву, військові повинні були знищити ворожу бронетехніку.

"Виконання стрільб вночі — це завжди завдання підвищеної складності, виконання якого вимагає навченості особового складу, злагодженості дій і точних розрахунків", — підкреслив командир протитанкового резерву Микола.

Фото: АрміяInform

Повідомляється, що під час польового виходу артилеристи підвищили свої навички під час взаємодії у різних видах бою. Командири батарей і розрахунків отримали практику у постановці завдань своїм підлеглим.

Фото: АрміяInform

Нагадаємо, танкісти з резерву провели навчання в районі зони ООС при максимально реалістичних умовах. Військові здійснювали маневри за підтримки артилерії.

Зазначимо, що курсанти ЗСУ провели навчання з українськими антидроновими рушницями.