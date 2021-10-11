Задача повышенной сложности: артиллеристы провели ночные стрельбы (фото)
По легенде учений, разведка обнаружила крупное скопление "врага", способное на прорыв. Бойцы получили команду уничтожить его силы.
На одном из полигонов Николаевской области были проведены контрольно-комплексные занятия противотанковой артиллерийской батареи отдельной мотопехотной бригады. Об этом сообщает АрміяInform.
По легенде учений, украинские артиллеристы должны были отбить наступление условного врага в темную пору суток. Для этого перед открытием огня военные выстрелили освещающими боеприпасами, чтобы провести расчеты расположения врага, которые необходимо уничтожить.Важно
Разведка передала информацию, что у врага есть достаточно сил для прорыва, военные должны были уничтожить вражескую бронетехнику.
"Выполнение стрельб ночью — это всегда задания повышенной сложности, выполнение которого требует обученности личного состава, слаженности действий и точных расчетов", — подчеркнул командир противотанкового резерва Николай.
Сообщается, что во время полевого выхода артиллеристы повысили свои навыки при взаимодействии в разных видах боя. Командиры батарей и расчетов получили практику в постановке заданий своим подчиненных.
Напомним, танкисты из резерва провели учения в районе зоны ООС при максимально реалистичных условиях. Военные совершали маневры при поддержке артиллерии.
Отметим, что курсанты ВСУ провели учения с украинскими антидроновыми ружьями.