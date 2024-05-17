В армії США не вражені БТР Stryker з лазерною установкою на борту

Військові випробовують установку на Близькому Сході з лютого 2024. Військові не надто задоволені експлуатацією M-SHORAD.

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На початку 2024 року армія США відправила на Близький Схід чотири прототипи бронетранспортерів Styker з 50-кіловатними лазерними установками. Про це повідомляє Breaking Defense.

За словами керівника армійського відділу закупівель Дага Буша, перші відгуки надходять не надто позитивні.

"Ми з'ясовуємо, в чому полягають проблеми зі спрямованою енергією на різних рівнях потужності. Цей [50-кіловатний] рівень потужності виявляється складним для використання в транспортному засобі, який має постійно пересуватися — тепловіддача, кількість електроніки, знос транспортного засобу в тактичному середовищі в порівнянні з фіксованим майданчиком", — пояснив Буш.

Мова йде про проєкт DE M-SHORAD, який має стати комплексом ППО ближнього радіуса дії. Його інтегрували на базу БТР Stryker для знищення різноманітних загроз від мінометних мін до ракет чи БПЛА. Усього було виготовлено чотири прототипи, всі з яких були відправлені на Близький Схід у лютому під керуванням Центрального командування США.

Установки відправляли туди для експериментів у живому середовищі з різними погодними умовами та пиловими бурями, які можуть впливати на частинки світла й погіршувати його якість.

"У вас може бути 50-кіловатний лазер, [але] на відстані 10 кілометрів чи ви зможете сконцентрувати хоча б чотири кіловати в квадратному сантиметрі, тому що … це те, що вам потрібно, щоб пропалити чверть дюймову сталеву пластину?", — запитується заступник начальника штабу армії генерал Джеймс Мінгус.

Даг Буш резюмував, що бійці пізніше самі нададуть додаткові деталі щодо виробництва.

Нагадаємо, армія США отримала першу партію лазерних систем DE M-SHORAD потужністю у 50 кіловатів.