Армії світу вкладаються в лазерні установки: чому вони ефективніші за класичну ППО

На тлі зростаючої загрози безпілотників країни дедалі активніше інвестують у системи спрямованої енергії. Лазери обіцяють стати дешевою і точною відповіддю на дрони, однак практика показує: до універсального рішення ще далеко.

Зі зростанням кількості атак безпілотників — від загроз блокування аеропортів до атак засобами типу "Шахед" — західні держави активно шукають альтернативу дорогим зенітним ракетам і часом неефективним РЕБ. На перший план виходять лазери і мікрохвильові комплекси, які обіцяють "копійчану" вартість перехоплення. Про це пишуть аналітики Defense Express.

У матеріалі йдеться, що тривалий час основним методом боротьби з повітряними загрозами залишалися зенітні ракети. Але на практиці вони виявилися занадто дорогими для застосування проти малих цілей і обмеженими обсягами виробництва. Засоби радіоелектронної боротьби також втрачають ефективність через розвиток систем зв'язку та появу альтернативних методів управління, включно з оптоволоконними каналами.

У результаті почалися пошуки дешевших і надійніших способів протидії безпілотникам. Поки одні країни вивчають концепцію зенітних дронів, які довели свою ефективність в Україні, інші посилили інвестиції в розробку зброї спрямованої енергії — насамперед лазерів.

Лазерні установки: нове рішення проти БПЛА?

Роботи над лазерними системами ведуться ще з часів Холодної війни, зазначають автори публікації. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже існували готові прототипи, що проходили випробування. Серед відомих розробок можна відзначити британський комплекс Dragon Fire, який має стати на озброєння 2027 року, а також німецькі, французькі та загальноєвропейські демонстратори, що проходять тестування.

Британська лазерна установка DragonFire Фото: Міноборони Великобританії

У США лазерну зброю розглядають як рішення для ближнього захисту кораблів і як модуль для бронетранспортерів Stryker. Ці системи активно випробовують і в деяких випадках уже мають обмежене бойове застосування.

Власні програми створення лазерів також ведуть Японія, Індія, Туреччина, Південна Корея та Україна. Головною перевагою технології залишається низька вартість ураження цілі — один постріл коштує в десятки або сотні разів дешевше за зенітну ракету.

Першим бойове застосування лазерів продемонстрував Ізраїль, який заявив, що 2025 року йому вдалося успішно відбивати атаки безпілотників подібними системами. Там уже планується розробка версії лазерної зброї для авіації.

Росія також стверджує, що застосовує лазери на фронті, проте йдеться, за наявними даними, про китайські вироби, що використовуються під власними назвами.

А ось КНР активно інвестує в технології спрямованої енергії, регулярно демонструючи лазерні установки на військових парадах. Однак реальна ефективність таких систем була питанням, але донедавна. Так Саудівська Аравія поскаржилася на вкрай низьку результативність китайських лазерів: для ураження одного дрона їм було потрібно до 15-30 хвилин безперервного опромінення. Причина — кліматичні особливості регіону, далекі від лабораторних умов, за яких проводилися випробування і демонстрації.

Китайська машина з лазерною установкою Silent Hunte Фото: topwar.ru

Цей приклад ясно показує, наскільки ефективність лазерної зброї залежить від погодних факторів, щільності повітря і пилового середовища. Крім того, такі системи потребують потужних джерел енергії та вирізняються значними габаритами, що підвищує їхню уразливість і обмежує мобільність.

Таким чином, лазери поки що не можна вважати універсальним або всепогодним засобом боротьби з БПЛА. У складі комплексної системи ППО вони здатні виконувати допоміжні функції, проте поодинці залишаються недостатньо надійною альтернативою традиційним методам.

"Чому ж тоді всі вкладаються? Крім справді віри в застосування лазерів, також існує варіант, що завдяки інвестиціям у цей напрямок країни очікують, що при появі хорошого розвитку технології у них буде база, щоб швидко адаптувати нові можливості. Тому, найімовірніше, далі ми будемо бачити тільки розширення роботи над зброєю спрямованої енергії", — підсумували експерти.

Нагадаємо, Ізраїль спільно з компанією Rafael доопрацювали лазерну систему високої потужності Iron Beam. У міноборони країни заявили, що зброя довела ефективність у знищенні повітряних цілей різних типів, тому йде в серію.