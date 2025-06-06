Аналитики выяснили стоимость британского лазера DragonFire, который может получить Украина

DragonFire — это британский демонстрационный комплекс лазерного оружия направленной энергии (LDEW), разработанный для Министерства обороны Великобритании. Проект, запущенный в 2017 году в рамках "Программы новых видов оружия", сочетает волоконно-комбинированный лазер мощностью 50 кВт и усовершенствованный электрооптический сенсорный комплекс.

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В отличие от кинетических перехватчиков, DragonFire поставляет энергию со скоростью света и расходует только электроэнергию, что значительно снижает стоимость одного выстрела и устраняет логистическую нагрузку, связанную с хранением обычных боеприпасов. Еще в 2024 году министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс сообщил, что его страна рассматривает предоставление Украине DragonFire. Поэтому эксперты Defense Express выяснили, действительно ли боевой лазер такое дешевое оружие.

Это оружие может уничтожать широкий спектр угроз, включая небольшие беспилотные летательные аппараты, минометные и артиллерийские снаряды, скоростные прибрежные ударные корабли и даже определенные классы головок самонаведения крылатых ракет.

По мнению экспертов, если стоимость выстрела из боевого лазера и минимальна, то не нужно игнорировать эксплуатационные расходы на ремонт и обслуживание. К тому же стоимость самого оружия — высокая.

Если условно взять, что DragonFire имеет общий срок эксплуатации в 20 лет. Цена эксплуатации боевых лазеров сейчас неизвестна. Но существует эмпирическое правило, по которому общие расходы распределены в пропорции 20% — цена закупки, 80% — эксплуатационные расходы за все время. Тогда за год закупка и эксплуатационные расходы такого боевого лазера будут стоить 40,75 млн долларов.

Но поскольку DragonFire — это лазер, боеприпасы ему не нужны, движущихся частей меньше, их износ — тоже. И поэтому, по мнению экспертов, стоит делать шаг в сторону революционных технологий и перевернуть формулу расходов: 80% закупки и 20% — эксплуатационные. И тогда годовая стоимость эксплуатации такого боевого лазера будет 10 млн долларов.

Не нужно забывать, что сейчас боевой лазер — это такая же революция, как появление пороха в свое время.

Согласно объявлению о тендере, Министерство обороны Великобритании планирует потратить до 240 миллионов фунтов стерлингов (около 326 млн долларов) на первые две из четырех лазерных систем направленной энергии DragonFire для военных кораблей Королевского флота.

Контракт на поставку продлится с 3 ноября 2025 года до 31 марта 2028 года с возможностью продления до декабря 2032 года, и будет предусматривать поставку двух судовых установок, классифицированных как товары по коду CPV 38636100 (лазеры), сообщает UK Defence Journal.

Эта закупка является первым конкретным шагом к развертыванию DragonFire в море после мартовского обязательства правительства установить систему на четырех судах до 2027 года.

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