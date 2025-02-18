Уничтожит рой дронов автоматически: лазерное оружие ВМС США получит функцию ИИ

Ожидаться, что внедрение ИИ позволит лазерному оружию быстрее и точнее оценивать и нейтрализовать вражеские беспилотники.

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Американские исследователи применяют искусственный интеллект (ИИ) для улучшения работы лазерного оружия, чтобы оно могло автоматически нацеливаться и уничтожать беспилотники. Об этом говорится на официальном сайте Военно-морских сил США.

Как объясняют в ВМС США, чтобы поразить вражеский БПЛА система слежения лазерного оружия должна выполнить ряд сложных шагов. Это очень трудоемкая работа для человека-оператора, особенно, если речь идет об атаке целого роя беспилотников.

Взирая на это, исследователи из Военно-морской аспирантуры (NPS), Центра надводных боевых действий ВМС США в Дальгрене, Lockheed Martin, Boeing и Научно-исследовательской лаборатории ВВС США решили автоматизировать критические части системы слежения лазерного оружия с помощью ИИ.

Благодаря улучшению классификации целей, оценки положения, выбора точки прицеливания и поддержания точки прицеливания корабельные лазерные системы смогут быстрее и точнее оценивать и нейтрализовывать беспилотники.

Чтобы достичь этого уровня автоматизации, исследователи сгенерировали два набора данных, которые содержали тысячи изображений с дронов, а затем применили к этим наборам данных обучение ИИ.

Для обучения системы была предложена серия из трех сценариев. Первый использовал только синтетические данные, второй — комбинацию синтетических и реальных данных, а третий — только реальные данные. По данным ВМС США, третий сценарий оказался наиболее эффективным и имел наименьшую погрешность.

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Следующим шагом станут полевые испытания с использованием радиолокационного и оптического сопровождения реальных целей с помощью полуавтономной системы, в которой оператор-человек будет контролировать некоторые аспекты сопровождения.

"Теперь у нас есть модель, работающая в режиме реального времени внутри нашей системы слежения. В этом календарном году мы планируем провести демонстрацию автоматического выбора точки прицеливания внутри структуры слежения для простого подтверждения концепции", — заявил специалист по визуализации Центра надводных боевых действий ВМС США Эрик Монтаг.

Напомним, учеными из Университета Хериот-Уотта в Великобритании разработана новая система LiDAR, которая может "видеть" сквозь туман и дым, обнаруживая скрытые объекты и предоставляя расширенные возможности дистанционного зондирования.

В свою очередь исследователи из Института коммуникации, обработки информации и эргономики Фраунгофера (FKIE) реализовали проект, в рамках которого мобильный робот с лазером LiDAR исследует местность, испуская лазерные импульсы.