Пригодится военным: новая лазерная технология позволит "видеть" на расстоянии 10 км

Новая технология может улучшить безопасность, мониторинг и дистанционное зондирование.

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Учеными из Университета Хериот-Уотта в Великобритании разработана новая система LiDAR, которая может "видеть" сквозь туман и дым, обнаруживая скрытые объекты и предоставляя расширенные возможности дистанционного зондирования. Об этом пишет Interesting Engineering.

Новая система может четко отображать человеческое лицо в 3D на расстоянии до 800 метров.

LiDAR (Light Detection and Ranging) работает, измеряя время, необходимое лазерному импульсу для прохождения до объекта и обратно. Это измерение времени пролета показывает расстояние, а путем сканирования области создается 3D-изображение.

В новой технологии используется сверхпроводящий нанопроволочный однофотонный детектор (SNSPD) — сверхчувствительный детектор, разработанный Массачусетским технологическим институтом и Лабораторией реактивного движения NASA. Детектор может регистрировать отдельные фотоны, что позволяет использовать маломощные, безопасные для глаз лазеры для быстрых измерений на больших расстояниях.

В системе используется однофотонный детектор, эффективность которого примерно в два раза выше, чем у детекторов, используемых в аналогичных системах LiDAR, о которых сообщают другие исследовательские группы, а временное разрешение системы по меньшей мере в 10 раз лучше.

Система LiDAR прошла полевые испытания в Университете Хериот-Уотт. Измерения проводились с объектов, расположенных на расстоянии 45 метров, 325 метров и 1 км. Исследователи проверили разрешение системы, сканируя трехмерную цель и делая снимки человеческого лица на этих расстояниях.

Система визуализации Фото: interestingengineering.com

Система распознавала детали размером до 1 мм — десятикратное улучшение глубины разрешения по сравнению с предыдущими попытками. Используя безопасный для глаз лазер мощностью 3,5 мВт, они получили трехмерное изображение человеческого лица на этих расстояниях всего за 1 мс на пиксель.

Устройство может различить объект, расположенный в нескольких сантиметрах за маскировочной сеткой, в то время как системы с более низким разрешением не смогут различить этот объект.

Напомним, китайская компания Chang Guang Satellite Technology успешно достигла скорости передачи данных со скоростью 100 Гбит/с при помощи лазерной связи со спутника на землю. Эта беспрецедентная скорость — в 10 раз быстрее предыдущего рекорда.