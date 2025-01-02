Китай превзошел Starlink: данные передали в 10 раз быстрее, чем удавалось раньше

Беспрецедентная скорость передачи данных в 100 Гбит/с открывает двери в новую эру цифровых технологий.

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Гонка за создание лазерной связи набирает обороты. Недавно Компания Chang Guang Satellite Technology (Китай) достигла важного рубежа, который ставит ее впереди Starlink Илона Маска, пишет interestingengineering.com.

Страна успешно достигла скорости передачи данных со скоростью 100 Гбит/с при помощи лазерной связи со спутника на землю. Эта беспрецедентная скорость — в 10 раз быстрее предыдущего рекорда, говорится в сообщении.

Компания Chang Guang Satellite Technology запустила группировку спутников Jilin-1 ("Цзилинь-1" — ред.). По ее данным, это крупнейшая в мире коммерческая спутниковая сеть дистанционного зондирования с субметровым разрешением. Данные передавались между мобильной наземной станцией на базе грузовика и одним из 117 спутников на орбите. Это достижение дает Chang Guang Satellite преимущество над Starlink.

Компания планирует развернуть лазерные коммуникационные блоки на всех спутниках группировки "Цзилинь-1", чтобы повысить их эффективность, с целью объединить в сеть 300 спутников к 2027 году.

С развитием технологий спутники становятся умнее и лучше в сборе подробной информации. Однако отправка всех этих данных обратно на Землю традиционными методами становится узким местом. Спутниковая связь, особенно с использованием лазеров, является более эффективным и доступным решением. По этой причине компания Chang Guang разработала компактный терминал лазерной связи — размером примерно с рюкзак — способный передавать данные как между спутниками, так и из космоса обратно на Землю. Этот усовершенствованный терминал был включен в полезную нагрузку спутника (обозначенного Jilin-1 02A02), запущенного в июне 2023 года.

Поскольку наземная станция установлена ​​на транспортном средстве, ее можно перемещать, чтобы избежать плохой погоды и турбулентности, что делает передачу данных более надежной. Несколько приемных станций будут установлены по всему Китаю для повышения эффективности получения данных дистанционного зондирования изображений. Однако достижение было непростым. Для этого достижения команда преодолела различные технические препятствия, включая атмосферные возмущения, быстрое перемещение спутника и поддержание точного выравнивания лазерного луча.

За последние несколько лет компания добилась быстрого прогресса в разработке высокоскоростных технологий лазерной связи — как для передачи данных "космос-земля", так и для передачи данных между спутниками. Например, ранее система достигла скорости передачи данных 10 Гбит/с из космоса на Землю в октябре 2023 года. Последнее достижение скорости передачи 100 Гбит/с, как говорят, эквивалентно передаче десяти полнометражных фильмов за "одну секунду".

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